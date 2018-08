Koncerty na náměstí završí Hudba Praha band

Poslední prázdninové hudební vystoupení na náměstí Míru bude patřit skutečné bigbítové legendě či spíše jejímu pokračování.

Kapela Hudba Praha byla založena Michalem Ambrožem v roce 1984 po zákazu tehdy populární Jasné páky, která se „díky“ článku s názvem „Nová vlna se starým obsahem“ v časopise Tribuna ocitla na černé listině. Článek tehdy odstartoval perzekuci alternativní české rockové scény, jež zasáhla především představitele punku a nové vlny. Postiženy byly i další skupiny jako například i Pražský výběr. Ambrož kapelu přestavil a použil tehdy hojně používaný trik, soubor prostě přejmenoval. Pod tímto názvem kapela hrála až do poloviny devadesátých let minulého století, kdy se završila její první etapa. Důvodem bylo přetížení skupiny a sólové projekty jejích členů. Ambrož se například věnoval svému vlastnímu projektu Divoký srdce. Druhé období zahájil v roce 1999 charitativní Koncert pro Kosovo. Na podzim roku 2006 oslavila kapela označovaná tou dobou Jasná páka/Hudba Praha 25. výročí založení a vstoupila do Beatové síně slávy. Skupina stačila oslavit i své třicetiny, ale po dosažení „Kristových let“ došlo k definitivnímu rozpadu kapely v roce 2015. Příčinou byly odlišné názory zbytku kapely a zpěváka Michala Ambrože na umělecké směřování kapely.

Avšak netrvalo ani půl roku a Vladimír Zatloukal s Jiřím „Jelenem“ Jelínkem oslovili bývalé členy Hudby Praha – kytaristu Bohumila Zatloukala, bubeníka Ludvíka „Emana“ Kandla a zpěvačku Jarmilu „Jamajku“ Koblicovou a utvořili tak formaci pokračující pod názvem Hudba Praha band. Pětici kmenových členů Hudby Praha doplnili zpěvák Zdeněk Hnyk, zpěvačka Lucie „Lů“ Jandová a saxofonista Jakub Douda. A 11. března 2016 odehrála Hudba Praha band svůj první koncert v Českých Budějovicích. Sympatický band s nezaměnitelně originálním zvukem, charakteristický souzvukem kytar bratří Zatloukalů má za sebou úspěšné dvouleté období na scéně české populární hudby. Má na kontě přes 60 koncertů a celou řadu hudebních festivalů. Kapela se jednoznačně hlásí k odkazu Hudby Praha a Jasné Páky. Píseň „V pivu je totiž Bůh…“ patří k vrcholům večera a dala název prvnímu turné v koncertní sezóně 2016-2017. Aktuální turné se jmenuje také podle jedné z písní „Tak spolu jdem…“

A právě v rámci tohoto turné vystoupí i na mělnickém náměstí ve středu 22. srpna od 20 hodin a určitě to bude opět skvělý hudební zážitek

mar