V Kralupech začali suchu čelit i vodními vaky

Prognóza dalších tropických letních dnů přiměla Technické služby města Kralupy nad Vltavou k zakoupení speciálních vodních vaků pro závlahu zejména nově vysazených stromků. Jde o žhavou novinku, kterou v první srpnové dekádě poprvé představili i v hlavních zprávách televizního zpravodajství. Vaky ze speciálního slunci odolného polyetylenu zelené barvy, které pojmou přibližně 60 litrů vody, se vyprazdňují pět až devět hodin i déle podle typu půdy, povětrnostních podmínek, typu stromu a jeho velikosti. Je to dobrý tip i pro města našeho regionu, kde se stromy v tomto extrémně suchém létu v parcích průběžně zalévají.

Nově vysazené stromky jsou touto novinkou v Kralupech opatřeny u hlavní pěší zóny v sídlišti V Zátiší a následně budou instalovány i v sídlištním celku Cukrovar. Při ošetřování městské zeleně je to další možnost, jak dovést vodu ke kořenům. Dosud se k periodické závlaze dřevin a keřů využívaly tzv. plastové husí krky zavedené pod povrch zeminy. Proces, aby však byl účinný, to byl zdlouhavý hlavně s ohledem na průměr používaných trubek vedoucích do půdního substrátu. S využitím objemných vaků, které budou průběžně kralupskými technickými službami doplňovány vodou, je to další efektivní možnost, jak zajistit přežití zejména nové městské zeleně. Instalovaný vak se údajně naplní za dvě minuty.

Z malých dírek voda z vaků odchází průběžně a zahraniční dodavatel doporučuje při tloušťce kmenu pět centimetrů doplňovat tekutinu dvakrát týdně.