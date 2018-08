Podaří se Tišicím návrat do I. B třídy

Po sestupu z krajské I. B třídy má v nové sezoně okresní přeboru Mělnicka Sokol Tišice co napravovat. A-mužstvo si je toho vědomo. Když to jen trochu půjde, chce se pokusit o návrat do krajské soutěže. Jenže o postupové místo chce bojovat i AFK Hořín, který v minulé sezoně přeboru skončil druhý. Své ovšem bude chtít říci i Viktorie Všestudy, která skončila v minulé sezoně jen bod za Hořínem, ale soupeřům nastřílela 78 branek. Útočný fotbal chtějí ve Všestudech hrát i v nové sezoně.. Podívejme se ale, jak vypadá los okresní Přeboru Mělnicka v nové sezoně.

1. kolo – neděle 26. 8. v 17:00

TJ Kly – AFK Hořín (SO 10:15), Dolní Beřkovice – Velký Borek (SO 14:00), SK Mšeno – Horní Beřkovice (SO), Pšovka Mělník B – Labský Kostelec, Záryby B – Horní Počáply, Kralupy 1901 – Libiš B, Všestudy – Tišice.

2. kolo – neděle 2. 9. v 17:00

Hořín – Všestudy (SO 10:45), H. Beřkovice – D. Beřkovice (SO), Libiš B – Labský Kostelec (SO), Horní Počáply – Pšovka Mělník, Velký Borek – Záryby B, Tišice – Mšeno, Kralupy – Kly.

3. kolo – neděle 9. 9. v 17:00

Kly – Libiš B (SO 10:15), Mšeno – Hořín (SO), Labský Kostelec – Horní Počáply (SO), Pšovka Mělník – Velký Borek, Všestudy – Kralupy, Záryby B – Horní Beřkovice.

4. kolo – neděle 16. 9. v 16:30

Kly – Všestudy (SO 10:15), Hořín – Dolní Beřkovice (SO 10:45), Horní Beřkovice – Pšovka Mělník B (SO), Libiš B – Horní Počáply (SO), Velký Borek – Labský Kostelec, Tišice – Záryby B, Kralupy – Mšeno.

5. kolo – neděle 23. 9. v 16:30

Dol. Beřkovice – Kralupy (SO 13:30), Mšeno – Kly (SO), Labský Kostelec – Horní Beřkovice (SO), Horní Počáply – Velký Borek, Pšovka Mělník B – Tišice, Všestudy – Libiš B, Záryby B – Hořín.

6. kolo – neděle 30. 9. v 16:00

Kly – Dolní Beřkovice (SO 10:15), Hořín – Pšovka Mělník B (SO 10:45), Horní Beřkovice – Horní Počáply (SO), Libiš B – Velký Borek (SO), Tišice – Labský Kostelec, Všestudy – Mšeno, Kralupy – Záryby B.

7. kolo – neděle 7. 10. v 16:00

Dolní Beřkovice – Všestudy (SO 13:30), Mšeno – Libiš B (SO), Labský Kostelec – Hořín (SO), Horní Počáply – Tišice, Pšovka Mělník B – Kralupy, Záryby B – Kly, Velký Borek – Horní Beřkovice.

8. kolo – neděle 14. 10.v 15:30

Kly – Pšovka Mělník (SO 10:15), Hořín – Horní Počáply (SO 10:45), Mšeno – Dolní Beřkovice (SO), Libiš B – Horní Beřkovice (SO), Tišice – Velký Borek, Kralupy – Labský Kostelec, Všestudy – Záryby B.

9. kolo – neděle 21. 10. v 15:30

Dolní Beřkovice – Libiš B (SO 13:30), Horní Beřkovice – Tišice (SO), Labský Kostelec – Kly (SO), Horní Počáply – Kralupy (12:30), Pšovka Mělník B – Všestudy, Záryby B – Mšeno, Velký Borek – Hořín.

10. kolo – neděle 28. 10. v 14:30

Kly – Horní Počáply (SO 10:15), Hořín – Horní Beřkovice (SO 10:45), Dolní Beřkovice – Záryby B (SO 13:30), Mšeno – Pšovka Mělník B (SO), Libiš B – Tišice (SO), Všestudy – Labský Kostelec, Kralupy – Velký Borek.

11. kolo – neděle 4. 11. v 14:00

Lanský Kostelec – Mšeno (SO), Horní Beřkovice – Kralupy (SO), Horní Počáply – Všestudy, Pšovka Mělník B – Dol. Beřkovice, Velký Borek – Kly, Záryby B – Kubiš B, Tišice – Hořín.

12. kolo – neděle 11. 11. v 14:00

Kly – Horní Beřkovice (SO 10:15), Dolní Beřkovice – Labský Kostelec (SO 13:30), Mšeno – Horní Počáply (SO),Libiš B – Hořín (SO), Záryby B – Pšovka Mělník B, Kralupy – Tišice, Všestudy – Velký Borek.

13. kolo – neděle 18. 11. v 13:30

Hořín – Kralupy (SO 10:45), Horní Beřkovice – Všestudy (SO), Labský Kostelec – Záryby B (SO), Tišice – Kly (SO), Horní Počáply – Dolní Beřkovice (10:30), Pšovka Mělník – Libiš B, Velký Borek – Mšeno.

(pet)