Zní to až neuvěřitelně, ale právě před šedesáti lety Jiří Suchý a Jiří Šlitr zakládají divadlo Semafor – SEdm MAlých FORrem. A to 30. října 1959 kdy se uskutečnila první premiéra hry „Člověk z půdy“, kde v hlavní roli alternovali hostující Miroslav Horníček a Miloš Kopecký (později František Filipovský), a prakticky přes noc vzniká hudební a divadelní fenomén. Písničky Semaforu se nesmazatelně zapsaly do dějin české hudby, a divadlo samotné do učebnic dějepisu. Semaforem prošla celá řada špičkových muzikantů a zpěváků z nichž možno jmenovat Evu Pilarovou, Waldemara Matušku, Naďu Urbánkovou, Hanu Hegerovou, Karla Gotta, Milana Drobného či Evu Ošmerovou. Dále třeba Miroslava Šimka, skladatele a textaře Jiřího Grossmana, herce Josefa Dvořáka, Luďka Sobotu, Jiřího Krampola a mnoho dalších. Divadlo prošlo za ta léta mnoha úskalími v podobě předčasných úmrtí, zákazů, cenzury či živelné katastrofy v podobě povodní, kdy se scéna ocitla zcela pod vodou.

Avšak Semafor žije dál. Kromě osmaosmdesátiletého Jiřího Suchého, Jitky Molavcové či Jiřího Štědrotě je zde možno vidět i Lucii Černíkovou, Barboru Šampalíkovou, Václava Koptu, Dášu Zazvůrkovou nebo Petra Macháčka. Právě poslední dva protagonisté v doprovodu svěží jazzové kapely Jakub Šafr Trio připravili koncert v rytmu semaforských šlágrů. „Koncert v barvách Semaforu“ je tvořen zejména skladbami z muzikálů „Dobře placená procházka“, „Kdyby tisíc klarinetů“ a „Zločin v šantánu“. Právě prvně jmenovaný muzikál je společným jmenovatelem těchto dvou hlavních protagonistů tohoto koncertu. Oba totiž účinkovali v „Dobře placené procházce“ na jevišti Národního divadla v Praze pod režijní taktovkou Miloše Formana. A tak návštěvníci se mohou těšit na hity jako Tereza, Kolena, Tak abyste to věděla, Nevyplacený blues, V opeře, Pramínek vlasů a mnoho dalších.

To nejlepší z tvorby Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra zazní i v mělnickém Masarykově kulturním domě ve středu 6. listopadu od 19,30 v rámci tradičních Swingových večerů. O této nové generaci divadla Semafor jeho „principál“ Jiří Suchý prohlásil: „Ta parta, která si vymyslela pořad V barvách SeMaForu jsou vesměs bezvadní člověci a já jim nejen fandím, ale i děkuji zato, že udržujou ty naše písničky v povědomí současníků“

mar