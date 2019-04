Nalaďte se na jazz s Terezou Krippnerovou & The Masters

I dubnový Swingový večer bude součástí letošního cyklu „Nalaďte na jazz“. V mělnickém Masarykově kulturním domě se tak představí další osobnosti tohoto nestárnoucího hudebního žánru.

Zpěvačka, herečka i moderátorka Tereza Krippnerová se věnuje nejen interpretaci jazzových písní a herectví, ale i vlastní tvorbě. Tereza vystudovala zpěv na Pražské konzervatoři se specializací na populární hudbu a jazz, poté pokračovala na DAMU v oboru činoherní herectví. Zpívala lead vokál v rocksteady a ska kapelách Green Smatroll, Discoballs nebo The Spankers, kteří byli roku 2011 nominováni na ceny Anděl a odehráli několik zahraničních turné ve Francii, Německu a dokonce i v Brazílii. Má za sebou řadu hostování v kapelách Golden Prague Big Band Prague, J. J. BigBand či Mr. Symarip. Kromě zpěvu je také herečkou a vystupovala v divadle Aqualung, v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, v sezónních projektech francouzských Image Ague, amerických Bread & Puppet Theatre, italských Gruppo Jobel a nabírala zkušenosti s moderováním a namlouváním rozhlasových spotů. Dále spoluzaložila a hraje v divadelním souboru BodyVoiceBand, hostuje v divadlech Rokoko, Hybernia nebo Indigo Company. Televizní diváci jí mohli spatřit ve filmu „Případ dvou básníků“ či seriálech „Vraždy v kruhu“ a „Polda“. Hrála rovněž ve filmu „Toman“, který nyní běží v kinech.

A od roku 2017 zpívá se svojí nyní již dvorní kapelou The Masters kde hrají hudebníci české jazzové špičky. Skupina vznikla na popud bubeníka Branka Križka, který Tereze nabídl spolupráci s členy dnešních The Masters. Tento skvělý bubeník spolupracoval s umělci jako například Emil Viklický, Alice Springs, Daniela Šinkorová, Radka Fišarová, Jana Koubková, Elena Sonenshine, Eva Emingerová, Barbora Swinx, Jan Smigmator, Filip Gondolán, Matěj Benko. Za piánem sedí Jaroslav Bárta jenž rovněž jako jazzový klavírista, klávesista nebo skladatel působí v kapelách jako New Jazz Trio, Duo J. Bárta a Petra Kratochvílová, Zatrestband či s umělci jako je Eva Emingerová, Jan Karez, František Tomšíček, Roman Vojtek, Chantal Poullain, Big band Felixe Slováčka, Na podiu ho můžete potkat i po boku Lenky Filipové. A konečně kontrabasista Jan Greifoner byl členem dixielandové formace Steamboat Stompers a také kapely J. J. Jazzman Jana Jiruchy, s níž se zúčastnil legendárního Heritage Jazz Festu v New Orleansu.

Kapela pravidelně vystupuje na prestižních jazzových scénách jako je Reduta Jazz Club, Jazz Boat, Jazz Dock a na dalších tradičních jazzových scénách. A nyní se tak představí mělnickým posluchačům ve středu 3. dubna od 19.30 kdy to opět bude skvělý zážitek.

