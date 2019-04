Vyšetřování výbuchu v kralupské chemičce je uzavřeno,viník zemřel

Kralupy n.V. (Mělnicko) 2. dubna (ČTK) – Vyšetřování loňského výbuchu v chemičce v Kralupech nad Vltavou je uzavřeno. Viník zemřel, policie proto případ odloží, uvedla dnes Česká televize. V chemičce loni explodovala skladovací nádrž v distribučním areálu, zahynulo přitom šest lidí. Rozhodnutí není pravomocné, je možné se proti němu odvolat, řekl dnes ČTK mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa.

“V případu výbuchu v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou bylo vypracováno závěrečné rozhodnutí, kdy uvedený případ byl usnesením vrchního komisaře odložen z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání, neboť osoba, proti které by bylo vedeno trestní stíhání, při výbuchu zemřela,” uvedl Chalupa.

Při výbuchu 22. března minulého roku zemřelo šest lidí, z toho bylo pět občanů Rumunska. Nejednalo se o zaměstnance chemičky, ale o pracovníky dodavatelské firmy. Nádrž, jež vybuchla, byla několik let mimo provoz. Sloužila ke skladování pohonných hmot vyrobených v rafinerii. Dělníci tehdy pracovali na jejím případném uvedení do provozu. Podle dřívějších informací nedodrželi technologický postup. Podle vyšetřovatele hasičů výbuch způsobilo odstranění záslepky, která bránila pronikání benzinových par do nádrže.

Jde o jednu z největších tragédií v průmyslových provozech v Česku za posledních 50 let. Společnost Unipetrol, které chemička patří, zavedla po neštěstí důkladnější kontroly.

sbe sd