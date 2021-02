Bude jich letos rovná stovka?

V loňském roce slavilo skautské středisko v Kostelci nad Labem 100 let od první registrace. Podobně jako u dalších výročích nejrůznějších organizací po celé naší vlasti se bohužel musely oslavy odložit na vhodnější dobu.

Avšak přesto ten podivný rok přinesl i něco pozitivního. A to za posledních deset let rekordní počet členů. Zatímco v roce 2010 zdejší středisko jich čítalo 55, v loňském roce to bylo již 91! Z nichž těch nejmladších – Benjamínků, tj. dětí od 5 do 7 let plných 29, vůbec nejvíce za téměř dvacet let.

Věřme tak, že i letos přibudou další členové a jejich počet přesáhne onu magickou stovku. Vždyť skautské hnutí jehož náplní je zejména přátelství, vztah k přírodě a k vlasti za jejíž svobodu mnozí jeho členové obětovali to nejcennější – svůj život – má u nás dlouholetou tradici.

Takže Benjamínci, Vlčata, Světlušky, Skautky, Skauti, Rangers (děvčata 15-26 let) a Roveři (kluci 15-26 let) ať se vše stále daří a můžete konečně i pořádně oslavit to své výročí…

mar