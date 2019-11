Stará Mydlárna bude cílem dalšího tourné

V pátek 8. listopadu do mělnického klubu zavítají další dvě kapely. A to skupina The Backroad Deals, jenž absolvuje společně s partičkou TALKWOOD podzimní šňůru. Pod názvem „Divided tour Vol.2“ objíždějí v průběhu října a listopadu své oblíbené kluby napříč Čechami. A právě jedním z nich bude i naše Mydlárna.

Pražská kapela The Backroad Deals v čele s charismatickou zpěvačkou Luc není na hudební scéně již žádným nováčkem. Od samého počátku hrají směs rock´n’rollu, grunge, funku i blues. Koncerty jsou charakteristické silnou energickou show. V roce 2014 vydali první EP „Z___i“, ke kterému absolvovali tour po Čechách s názvem „Together“. Toto EP a tour bylo zlomové v dosavadní historii kapely a posléze v rozmezí 2015 až 2018 vydávají celkem osm songů. První čtyři pouští postupně do světa v digitální podobě a další čtyři kapela kompletuje jako EP s názvem „Colours“. Třebaže podobně jako i dalších skupin i jí postupně zastihlo několik nucených přestávek zapříčiněných personálními změnami, avšak stále aktivně vystupovala a sdílela pódium s řadou českých (Dirty Blondes, NANO, 5OT, Kieslowski , Prague Conspiracy…) i zahraničních (Clarkkent, Alexander in Paris, F.O.O.S., Liar Thief Bandit..) interpretů a pořádal nájezdy za hranice – Holandsko či Slovensko… Dále se aktivně účastní také letních festivalů, kdy prozatímním vrcholem byl poněkolikáté festival Masters of Rock pořádaném tradičně ve Vizovicích, oblíbený “Festival v Ulicích – Ostrava”, “115. výročí Harley-Davidson – Praha” a např. “Festival – ROCKOVÁNÍ – open air festival Mnichovice u Prahy. V roce 2016 vyhrávají soutěž „Rock Café Contest“ a o rok později se stávají Tipem týdne na bandzone.cz. A nyní jim vyšel další videoklip…

No a společným účastníkem této šňůry je rovněž kapela z našeho hlavního města. Skupina Talkwood vznikla v loňském roce a tvoří jí alternativně laděné trio ve složení kytaristy Bárta Černíka, baskytaristy Ondřeje Vébra a bubeníka Sergeye Buyanova. Kapela se snaží mísit moderní rock s devadesátkovými grungovými a stoner rockovými vzory. Ve své hudbě čerpají z kapel jako Queens of the Stone Age, Muse, Audioslave, Soundgarden, Monster Magnet ale i Oasis nebo Franz Ferdinand. Jejich písně se vyznačují rozmanitostí, kapela zasahuje do žánrů jako je psychadelic rock, grunge, stoner rock, pop rock nebo post punk. Na konci roku 2018 vydali Talkwood dvě demo nahrávky „Behind Your Back“ a „Spiral“.

A o den později to bude rovněž zajímavý. Nyní osmičlenná kapela LAST REBEL z Krupky u Teplic čele s frontmanem Mikem Vojnarem, doplněná o další vokalisty hraje southernrockové a bigbeatové pecky. Kapela se začala rodit na festivalu „Blue Rocket Night 2007“ v Teplicích, kde se potkal zpěvák Mike Vojnar s bubeníkem Jirkou Drexlerem a oba se shodli na tom, že dvouletá pauza v hraní je už příliš dlouhá. V hledání dalších členů nebyl problém, jen je přemluvit. Kytarista Jura Machač, se kterým hráli v Big Water byl jasnou volbou.. Díky hledání zkušeného basáka zavolal Mike kytaristovi Jardovi Vackovi, se kterým hrál v Petr Bultas Bandu. Shodou okolností s basákem Petrem Vydrou zrovna opustili kapelu v Děčíně a byli volní. Nebylo co řešit, koncem ledna 2008 se mohlo začít intenzivně zkoušet. Uprostřed léta doplňuje formaci Mikův brácha Ivoš Vojnar, který se zhostil po marném pátrání v dámských řadách postu vokalisty. I zde však dochází k personálním obměnám a na postu kytaristy Vacka vystřídal tehdy šestnáctiletý spolužák Mikova syna Víťa Chocholouš. Pro časovou zaneprázdněnost v květnu 2011 končí spoluzakladatel kapely, bubeník Jirka Drexler. Toho nahradil letitý kamarád a skvělý muzikant Petr Štícha. Skupina tak hraje ve složení: Michal “Mike” Vojnar – zpěv, Miroslav “Slávek” Vojnar – kytara, Jura Machač – kytara, František “Fery” Vojnar – basová kytara, Petr Štícha – bicí nástroje, Markéta Čermáková – zpěv a František “Frank O´Nero” Janačík – klávesy, foukačka.

