Houževnatá hra Mělníka zabránila debaklu

Junior se ve 20 kole Krajské ligy vypravil do Poděbrad kde je čekal těžký soupeř v podobě zdejšího celku. A zpočátku to skutečně vypadalo pro hosty bledě. Hned v první minutě se v jejich brance rozvlnila síť. Mělníku se sice podařilo vzápětí vyrovnat, avšak to bylo v první třetině od něho vše. Naopak domácím se podařilo vsítit další tři góly a tak na jejím konci svítilo skóre 4:1 pro Poděbrady. Avšak ve druhé části se Junioru podařilo třemi brankami snížit a tak do závěrečné třetiny mělničtí nastupovali pouze z dvoubrankovou ztrátou. A tu se v poslední části utkání dokonce podařilo srovnat! Ale štěstí nakonec přálo domácím a tak ani dvě přesilovky Mělníka a závěrečné power-play si nedokázalo vynutit prodloužení a alespoň zisk bodu.

V příštím, již předposlední kole před závěrečnými play-off, přivítá Junior „béčko“ Příbrami, jenž uzavírá tabulku, takže v neděli 16. února je naděje plného zisku bodů.

HC Poděbrady – HC Junior Mělník 7 : 6

Třetiny: 4:1, 2:3, 1:2

Branky a nahrávky: 1. Příhoda (Rindoš, Žalud), 7. Čapek (Tuma), 15. Příhoda (Pojkar, Bartoň), 18. Příhoda (Rindoš, Kejdana), 22. Tuma (Čapek), 27. Tuma (Čapek), 46. Pácal – 2. Vernek (Šubrt), 22. Vernek (Litera), 22. Litera (Krejsa, Šubrt), 24. Litera (Macek, Vernek), 41. Štrombach (Novotný, Macek), 42. Vernek (Macek, Prejza)

Vyloučení: 6-4, Využití: 2-2, V oslabení: 0-0

Rozhodčí: Hruška – Tasch, Kálal

Diváci: 184

HC Poděbrady: Bílek (Škubal) – Dobroň, Žalud, Bartoň, Vošta, Pojkar, Papoušek, Pácal, Kejdana, Milaniak, Velechovský, Čapek, Příhoda, Šafra, Rindoš, Tuma

HC Junior Mělník: Šrámek (od 20:00 Srp) – Vaněk, Cicvárek, Prejza, Chvátal, Novotný, Krejsa, Kubica, Kapoun, Stinka, Lenc, Škarohlíd, Kratochvíl, Fedymycz, Vernek, Macek, Litera, Šubrt, Štrombach, Komentář:

http://www.hcjuniormelnik.cz/match/detail/id/1519

mar