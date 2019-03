Herecký koncert Hany Maciuchové

Režisér Jaromír Janeček je jedním z průkopníků francouzského dramatického umění u nás. V pražském klubu Rock Café zrealizoval v malém divadelním prostoru Studio Saint Germain, které věnoval francouzské dramatice. Tuto svoji silnou stránku proměnil v příležitost nabídnout českému divákovi francouzské hry, které sám vybírá a překládá. Jednou z nich je i monodrama „Žena Vlčí mák“, jenž vzniklo podle knihy francouzské spisovatelky Noëlle Chateletové „Žena v barvě vlčího máku“ a mělo svojí premiéru v roce 2010.

Text hry je monolog dámy, které je sedmdesát let a prožívá poslední etapu svého života. Pravidelně navštěvuje kavárnu, kde si všimne, že tam každý den vysedává elegantní starší pán. Pojmenuje si ho „Muž tisíce šál“, protože má každý den jinou šálu. A stane se, že jednou tento gentleman pozvedne svůj šálek kávy a tímto gestem ženu pozdraví. Posléze jednoho dne se žena dozví, že někdo nastražil na ulici blízko její kavárny bombu, která explodovala. Okamžitě si událost spojí s „Mužem tisíce šál“ a běží se podívat, co se stalo. Vchod do kavárny je zničený, ale sál je netknutý. Najednou žena ucítí, že se někdo dotkl její ruky. Je to „Muž tisíce šál“, který se jí ptá, zda se sem také přišla po explozi podívat. Vniká nový vztah. Žena se ve svém pokročilém věku zamiluje jako „malá holka“. Začíná prožívat něco, na co již dávno zapomněla, co už ve svém věku považovala za nemožné. Prožívá tak ve věku, kdy se většina jejich vrstevnic už dávno smířila s jednotvárností a osamělostí zbytku života, nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, než je ona sama. V dnešní době tvrdého kultu mládí a povrchní, fyzické krásy, kdy je věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk ještě žije a možná vás překvapí jak!

Monolog je hereckým koncertem Hany Maciuchové, kterou znají určitě všichni jak z divadelních prken, filmového plátna, či z televizní obrazovky. V roce 1971 se stala členkou Divadla na Vinohradech, na jehož scéně ji můžeme vidět dodnes a za tu dobu se zde představila v celé řadě výjimečných rolí. Z filmů možno jmenovat „Člověk prosti zkáze“ kde ztvárnila Čapkovu životní partnerku Olgu, dále již kultovní „Samotáře“ či Únos domů“. Hrála také v bezpočtu televizních inscenací, mimo jiné v „Kořisti“, „Španělích v Praze“nebo v „Záskoku za Sissi“, a samozřejmě v celé řadě seriálů.

O inscenaci „Žena Vlčí mák“ poznamenává: „Je to o období života, kdy moje hrdinka sama říká, že smrt už neděsí. V té době potká lásku – a jak se zbystří smysl, jak se najednou naplní život!“

Že je to tak, o tom se přesvědčí i diváci v mělnickém Masarykově kulturním domě ve středu 27. března od 19 hodin. A není pochyb, že si odnesou skvělý umělecký zážitek.

mar