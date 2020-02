Starou Mydlárnou opět zazní „zlatá šedesátá“ a zahraje i další mělnická kapela

The Beatles a ona pověstná éra šedesátých let. Co k tomu více dodat… To je skutečně fenomén doby. Je to neuvěřitelný, ale loni jsme si připomněli půl století od slavného Woodstocku! Kromě všeobecně známé liverpoolské kapely to jsou i The Searchers, Carl Perkins, Chuck Berry či „nestárnoucí“ The Rolling Stones…

A není tak náhodou, že všechny tyto slavné i trochu méně slavné hudební formace mají své revivaly po celém světě. Rovněž u nás je celá řada takových skupin, které hrají více či méně zdařile jejich muziku. I ve Staré Mydlárně zahrálo několik takových kapel. A jak, se již stalo jakousi tradicí, téměř přesně po roce zde bude hostem právě i kladenská skupina The Basketles – Beatles & CCR revival band, jenž se na hudebních pódiích vyskytuje již od roku 2004. Návštěvníci Mezinárodního festivalu jídla a vína v létě loňského roku si určitě vzpomenou, jak se tato skupina postarala o vyvrcholení celé akce a doslova roztančila celé náměstí.

Kapela se totiž primárně zaměřuje na věrnou interpretaci hitů dvou legendárních kapel z éry šedesátých: The Beatles a Creedence Clearwater Revival, jejichž hudba ve stylu rock and roll, mersey- beat, country a swamp rock žije dodnes. A tak si v mělnickém klubu tento pátek 14. února zase připomeneme tuto slavnou éru…

Je již známo, že Mělník skutečně oplývá bohatým výběrem hudebních skupin různých žánrů. A samozřejmě mnohé z nich, jako například Pátá Dimenze či Místa v síti se představily i několikrát ve zdejším klubu. Takže do staré Mydlárny v sobotu 15. února opět zamíří skupina hrající pod názvem BAD – rockový kolektiv. Kapela hraje od roku 2002 rockové písničky s nádechem Southern rocku a blues. Za dobu své existence si zahrála na mnoha významných hudebních festivalech po celé naší republice. Z nich možno jmenovat například Rock for People nebo Open air v Trutnově. V roce 2004 se skupina stala vítězem celostátní soutěže rockových kapel ,,Rock Nymburk”. BAD se prezentuje převážně vlastními skladbami, ale na živém vystoupení se nebrání předvést některé písně z rockové klenotnice ve svém vlastním pojetí a aranžích. A díky nástrojovému obsazení je zvuk opravdu nevšední, ale přesto nepostrádá rockovou dravost a feeling. Kapela má prozatím jedno album pod názvem „Vítej do pekel!“.

Sestavu tvoří zpěvák a kytarista Milan Laub, na akordeon hraje zpěvačka Alena Laub Habertizel, na elektrickou kytaru Jiří Duben, u basy stojí Ivan „Stojící medvěd“ Bulička a bubínky obsluhuje Michal Franc.

Takže, co k tomu ještě dodat… Přijďte si prožít další příjemný večer…

mar