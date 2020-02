Stará Mydlárna bude opět plná muziky

Také v únoru se mělnickým klubem po oba víkendové večery rozezní pestrý hudební repertoár.

„Vydali jsme se na cestu klikatou, trnitou, a vůbec ne jednoduchou. O to ale krásnější a dobrodružnější je v případě, když dorazí hudební karavana k cíli. Ta cesta se jmenuje “autorská tvorba”. Nabízí svobodu projevu, virtuální zhmotnění myšlenek, vzrušující proces vzniku a hromadu nekonečných úprav.“

Tak se představuje pražská skupina LADY PRAGA, která zde vystoupí v pátek 7. února. Svůj repertoár staví čtveřice, v čele s výraznou zpěvačkou Veronikou Bergmanovou, pianistou Janem Kubínem a bubeníkem Karlem Křížem, na autorských kusech basisty Martina Knesla, doplněnými o originálně pojaté coververze. Kapela koncertně debutovala roku 2016, od té doby pravidelně vystupuje na klubových a festivalových pódiích. První album s názvem „Sociální experiment“ vyšlo již o rok později a bylo záznamem živého koncertu z brněnského klubu Stará pekárna, kterým oslavili rok působení. A atmosféru živého vystoupení přenesla kapela i na svou druhou desku „Bez retuší“, kterou pokřtila v lednu loňského roku v pražském jazz klubu U staré paní.

Kapela se žánrově hrdě hlásí k označení popu pro dospělé, přesto jsou její jazzové a někdy až rockové kořeny zcela jasně slyšitelné. S lehkostí a vtipem textově pracuje s tématy mezilidských vztahů, láskou ve všech podobách, postavením jedince v dnešní společnosti i glosováním stereotypních povinností každodenního života.

A o den později se sem po roce zavítají muzikanti z blízké Roudnice nad Labem. Kapela BORDO se dala dohromady v listopadu 2013, kdy Pavel „Frito“ Červený, frontman kapely Vynález zkázy, oslovil Milana Lauba, frontmana rockového kolektivu Bad, s tím, že by rád založil kapelu akusticky rockového zaměření a pro začátek využil texty a písně ze svých šuplíků. Postupem času do kapely přibyli, a jak to již tak bývá z kapely odešli, další hudebníci a měnilo se i nástrojové složení. V současné sestavě hraje Pavel „Frito“ Červený – akustická kytara, zpěv, dále Milan „Klobouk“ Laub – akusická kytara, elektrická kytara, zpěv, Alena Laub Habertizel – akordeon, zpěv, rytmické nástroje, baskytarista Milan Flamberg“ Majerčík, na flétnu hraje Kateřina Hápová a za bicími usedá Miloš „Řepíč“ Řepa. Kapela za dobu své existence nahrála dvě alba. Nejprve bylo 7. května 2015 v roudnickém klubu Renda pokřtěno CD s názvem „Otisky“, kdy se role kmotrů ujali Ivan Mládek a výtvarník, ilustrátor a autor bookletu Karel Kopic. Ivan také na toto CD nahrál a nazpíval bonusový song „Moje sestra Kate“. A druhé album „Noc plná vlkodlaků“ vzniklo o dva roky později.

Kapela vystupuje po klubech, kulturních zařízeních i letních festivalech a nyní opět navštíví v rámci svého Labe Tour 2020 náš klub, který bude i svědkem natáčení nového videoklipu této skvělé skupiny..

mar