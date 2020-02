Průměrné utkání však přineslo cenné body

Mělničtí hokejisté přivítali na svém ledě „sršně“ z Kutné Hory, kterým se v letošní sezóně příliš nedaří a tak by se zdálo, že si to domácí „užijí“. Avšak nebylo tomu zcela tak. Úvodní třetina nepřinesla očekávaný nápor a po nemastném neslaném hraní nepadl jediný gól. Teprve druhá třetina přinesla trochu té aktivity a síť v brance hostů se zavlnila třikrát. Ale to bylo ze strany Junioru vše. Poslední část byla opět mdlá, menší rozruch přinesla akorát dvojnásobná přesilovka hostů, kterou však Mělník zdárně uhájil. Až v samém závěru padl čestný gól Sršňů a tak si mělničtí hokejisté mohli připsat, sice hubené, ale vítězství.

V příštím kole je však čeká velmi těžké utkání. V sobotu 8. února jedou totiž do Poděbrad, kde je čeká jeden z nejsilnějších celků letošní KLM.

HC Junior Mělník – HC Sršni Kutná Hora 3 : 1

Třetiny: 0:0, 3:0, 0:1

Branky a nahrávky: 28. Prejza (Kapoun, Vernek), 32. Fedymycz (Novotný, Šubrt), 40. Cicvárek (Chvátal, Krejsa) – 54. Jan Tvrdík (M.Jelínek)

Vyloučení: 3-4, navíc Havelka (Kutná Hora) 5 + OK za NAP, využití: 2-0, v oslabení: 0-1

Rozhodčí: Jílek – Raška, Labuta

Diváci: 350

HC Junior Mělník: Šrámek (Fiala) – Cicvárek, Prejza Chvátal, Novotný, Krejsa, Kubica, Kapoun – Vernek, Šípek, Šubrt, Litera, Fedymycz, Lenc, Stinka, Kratochvíl

HC Sršni Kutná Hora: D.Jelínek (Pekař) – Kopecký, Švejda, Havelka, Bašus, CHmelař, Málek, Siváček, Grauer – Dytrych, Koubský, Jan Tvrdík, Rudolfský, Pláhal, Jiří Tvrdík, M.Jelínek, Beran, Klazar

Komentář: http://www.hcjuniormelnik.cz/match/detail/id/1518