Advent v rytmu bluegrassu opět ve Vltavě

Již 22. ročník festivalu „Bluegrass advent“ bude hostit kulturní dům Vltava v Kralupech nad Vltavou. A to v sobotu 7. prosince od 17 hodin kdy se opět uskuteční přehlídka devíti kapel, jenž nabídnou průřez tuzemským bluegrassem.

A jací muzikanti se zde představí? Martin Žák s kapelou Stará almara návštěvníky přenese do časů prostého domáckého zpívání a muzicírování, ale také bujarých venkovských tancovaček ve stodolách i pod širým nebem. Skupina má v repertoáru celou řadu dávno zapomenutých balad, i nespoutaných melodií, a v neposlední řadě autentické ne zrovna často vídané nástroje, jako jsou horalský dulcimer, nebo autoharfa. Tradiční účastník festivalu, severočeský Modrotisk zahraje mimo klasických bluegrassových a newgrassových písniček a instrumentálek i skladby s příchutí swingu, folku, s irskou melodikou i vlastní písničky, které jsou nejčastěji dílem Lubomíra Hermana. Za více jak třicet let existence vydala kapela pět alb, hraje na velkých festivalech i v malých klubech v České republice, ale slyšet ji můžete i na některém vystoupení po celé Evropě. Dále pak se skupinou Abalone se posluchači vydají světa amerického bluegrassu 80. a 90. let. Její členové dávají důraz na vícehlasé vokály a gospely. V repertoáru se pro zpestření objevují i například filmové melodie nebo staré trampské písně. Následovat bude skutečná česká bluesgrassová tuzemská legenda. A tou jsou brněnští Poutníci! V letech 1981 a 1983 zvítězili v soutěži festivalu Porta a v závěru 80. let se vydali na profesionální dráhu. V tomto období je s nimi spojeno jméno textaře a zpěváka Roberta Křesťana. A naopak jablonecká skupina Blue Night patří mezi čerstvou krev, jejich průměrný věk osciluje okolo 20 let, ale mají za sebou už čtyři roky společného hraní. Z nedalekých Mlékojed u Neratovic pochází kapela Milkeaters. Ta je úzce spojena s festivalem Bluegrass Party, který se každoročně koná v této obci a který se zařadil mezi nejvýznamnější tuzemské akce svého druhu. Směs bluegrassu s country, rockem a historkami z pomezí zákona i zpoza něho nabídne kapela Womacklee. Zahraniční styl tohoto žánru předvedou poslední dvě kapely. Blueland přijede z bratrského Slovenska a je již tradičním účastníkem kralupského festivalu. Kromě bratrů Tomkových zde hraje na mandolínu Pavol Daňo, který je organizátorem největšího slovenského festivalu BG večer Horná Poruba. A pak je to banjsta Ralph Shut, který kapelu personálně propojuje s poslední skupinou programu, nizozemsko – českými The Rustic Robots.

Celé toto skvělé hudební setkání určitě nabídne tu správnou atmosféru a zapomenutí na předvánoční shon. Není však vyloučeno, že i nějaká ta vánoční písnička zde zazní…

mar