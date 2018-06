Hasiči budou slavit hudebním festivalem na louce

A to u minického železničního přejezdu. Sbor dobrovolných hasičů Minice, v letošním jubilejním roce slaví totiž 90 let od svého založení. Zdejší region by se dal označit jako kolébka hasičského hnutí v Čechách, vždyť první český hasičský sbor byl založen již roku 1864 v nedalekých Velvarech. Rovněž sousední sbor dobrovolných hasičů v Kralupech nad Vltavou má dlouholetou historii a nedávno oslavil 120 let od svého založení. A ten druhý „kralupský“ vznikl v Minicích 26. srpna 1928. V roce 1932 měl sbor 217 členů, což na tak malou obec byl velký úspěch svědčící o dobré práci hasičů. Sbor rovněž organizoval dětské nadílky a podobné akce, nechyběl ani dramatický odbor pořádající nejrůznější kulturně společenské aktivity.

Proto v sobotu 30. června to zde ožije čilým ruchem. Vše zahájí v pravé poledne hudební skupina Duo Regent, dále se představí dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha, který doprovodí vystoupení mažoretek z Olejnice. Následovat bude malá slavnost v podobě nástupu hasičských sborů a předání ocenění těm nejlepším.

A pak již se bude hrát, tančit i zpívat kdy vystoupí kapela Made in Garage, dívčí rockové skupiny GotHihgh a K2, a vše vyvrcholí od 20 hodin koncertem kapely Lucie Revival kdy určitě zazní známé hity od této již legendární kapely. Pro nejmladší návštěvníky je pamatováno s animačním programem a chybět nebude ani pravý hasičský skákací hrad.

mar