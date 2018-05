Na rychlé góly Chomutova nenašly Neratovice odpověď

V posledních dvou zápasech Neratovice nebodovaly, a tak do Chomutova, který je v tabulce pod Neratovicemi, se jelo s přáním to napravit a přivézt nějaký ten bod. Zápas začal optimisticky, už v 5. minutě šly Neratovice po dorážce Škareckého do vedení, ale po jeho přiznání, že zahrál rukou rozhodčí gól odvolal. Přišel následný útok a gól Chomutova, když brankář Malík se nechal Bočkem přehodit – 1:0. Šanci vyrovnat měl Hrdý, ale jeho střelu domácí gólman vyrazil. A pak přišla nešťastná třináctka. Právě v této minutě brankář Malík vyběhl, sestřelil domácího útočníka i spoluhráče Regnara a téměř pět minut se ošetřovalo. Pak přišel pokutový kop, který Boček proměnil a Chomutovu zajistil dvoubrankové vedení, Neratovice se do přestávky už neprobraly.

V přestávce měl trenér trenér Neratovic k hráčům důrazný proslov a ten pomohl. Hra se urovnala, hrálo se bojovněji a bylo to znát. , ale střely Ďurindy, Kokošky i Weinera domácí gólman s vypětím sil vyrazil. Jenže v 76. minutě po střele Neratovic zahrál domácí obránce ve vápně rukou a nařízenou penaltu Ďurinda proměnil. Jenže výsledek 2:1 se už nezměnil. Neuspěl ani střídající Novák, jehož tutovku domácí brankář zlikvidoval. Neratovice tak zaznamenaly další pád v divizní tabulce.

FC Chomutov – FK Neratovice Byškovice 2:1

Branky: 5. a 18. Boček – 75. Ďurinda. Rozhodčí: Talpáš. ŽK: Boček, Chaloupka, Proll, Gedson – Zelenka. Poločas: 2:0.

Ostatní výsledky 23. kola divize B: Motorlet Praha – Úvaly 1:0 (1:0), Velvary – Tn. Rakovník 1:0 (1:0), Český Brod – Kladno 2:0 (0:0), Souš – Česká Lípa 1:0 (1:0), Meteor Praha – Hrobce 2:1 po pen. (1:1), Louny – Ostrá 2:0 (2:0), Hostouň – Nový Bor 2:0 (1:0).

1. Velvary 23 17 0 4 2 41:19 55

2. Český Brod 23 15 2 0 6 50:27 49

3. Hostouň 23 14 1 2 6 44:23 46

4. Kladno 23 12 4 1 6 40:22 45

5. Motorlet Praha 23 12 3 2 6 46:29 44

6. Ostrá 23 12 1 4 6 42:24 42

7. Souš 23 11 3 2 7 45:34 41

8. Úvaly 23 9 5 2 7 33:30 39

9. FK Neratovice Byškovice 23 11 1 3 8 44:39 38

10. Chomutov 23 8 3 4 8 43:38 34

11. Louny 23 8 4 1 10 38:36 33

12. Meteor Praha 23 8 3 1 11 38:39 31

13. Rakovník 23 6 1 4 12 27:41 24

14. Česká Lípa 23 6 1 1 15 21:49 21

15. Hrobce 23 2 1 1 19 19:79 9

16. Nový Bor 23 0 0 1 22 11:63 1

