Zvuk elektrických kytar ovládne mělnický klub

Jasně. Ve Staré Mydlárně se poslední únorový víkend vystřídá celkem šest kapel! V pátek po šesti letech se představí hard-rocková pražská kapele Little Fish. „Malé rybičky“ založil po svém odchodu z kapely Sweet Pain v říjnu 2007 Pepa Karas. Kapela se od počátku snažila o vlastní tvorbu, její hudba se nacházela na pomezí hard rocku či jižanského rocku. Jako ve většině jiných seskupení se na postech kytaristů a basistů vystřídalo několik hráčů. S každým z hráčů vždy přišlo do kapely něco nového, co kapelu vždy hudebně posunulo kupředu. Za to všem patří velký dík. V rámci všech změn je asi vhodné zdůraznit dvě. V roce 2008 obsazuje post zpěvačky Zděnka Motyčáková, která se svým projevem stává hlavním poznávacím znamením skupiny a v roce 2010 přichází do kapely kytarista Tonda Simer, který svou hrou a skladatelskými schopnostmi vytváří nový sound kapely bližší spíše poctivému hard-rocku. Zajímavým byl pro kapelu i rok 2012, kdy se podařilo nahrát zdařilé CD s názvem „Trochu jinak“ a vítězství v soutěži Mělnický Mydlář, pořádané MEKUC Mělník a radiem Jizera, na základě toho Little Fish vystupují na Mělnickém vinobraní jako předkapela Krucipüsk , Kreyson, Luboš Andršt Band. A letos připravuje zbrusu nové CD, něž má již vše připravené a v létě vyráží do nahrávacího studia.

Kapela nadále vystupuje pro radost svoji a svých fanoušků a ráda přijede zahrát na různé festivaly, městské slavnosti či do klubů jako je naše Mydlárna.

Ani tentokrát nepřijede sama. Zahraje o pražsko-mělnická pop-rocková skupina, která je nástupcem kapely Deny & Torpéda, jenž nyní hraje pod názvem Denny Band.

A v sobotu zde opět vypukne punkový nářez. Datum, které máme pouze jednou za čtyři roky si to přece zaslouží. Z Nového Bydžova přijede punk-rocková skupina Out. Mydlárna bude také zastávkou turné další pražské hudební formace. Kapela RESUMÉ šíří rock’n’rollovou atmosféru od roku 2014. Díky několikaletým hráčským zkušenostem všech členů už kapela odehrála bezmála sto koncertů napříč naší republiky Resumé má na kontě CD „Frankenstein”, 2 EP, několik singlů a pět videoklipů. Třetí skupina má skutečně punkový název, a to Vypuštěné Koupaliště! A není tu poprvé. Rock, pop, punk a mladí blázni na pódiu. Tak to je přesně ten recept, kterým by kapela nalákala řady fanoušků. Melodické, svižné a chytlavé písně doplněné texty o slečnách, mejdanech a životě jsou přesně to, čím kapela na koncertech baví své publikum. Od svého vzniku v roce 2010, takže letos slaví výročí, stihla tříčlenná banda ze Sezemic u Pardubic vydat dvě studiová alba a natočit několik singlů s videoklipy. Oficiální vznik názvu kapely sice přišel někdy v roce 2009. Nicméně ustálená forma, styl a členové spolu hrají od přesného data, a to 12. 12. 2010, kdy proběhl první společný koncert. Netrvalo to ani ne rok, kdy vyšla první deska s názvem „Hra bez pravidel“ V létě 2013 vyšel singl s názvem „Bylo to fajn/zlý“, který byl jedním ze tří natočených singlů tohoto roku. Vznik nejaktuálnější desky, ke které byl natočen pilotní klip se stejným názvem jako album, a to „Navždy sví“ z roku 2015. Samozřejmě i jim se nevyhnuly personální změny a to na jaře 2018 rozhodl opustit kapelu její zakládající člen a bubeník. Kapela ale rychle našla náhradu a přes léto se dala do kupy, aby mohla opět vyrazit na pódia. Novým bubeníkem se stal Roman Staněk. Nyní kapela tráví většinu času ve zkušebně a na koncertech. Kromě stávajících písní, které dostávají nové aranže, se také rýsuje stále více nových věcí, ze kterých by mělo v nejbližší době opustit tmu studia několik nových pecek. A konečně čtvrtá skupina přijíždí z Chlumce nad Cidlinou. Pop punková Natřije hraje vlastní tvorbu a má za sebou účinkování na festivalech jako je Votvírák, Hradecký Májáles nebo dvojnásobné vítězství na soutěži TPCA Beat Festival. Zpěvákem a kytaristou kapely je Petr Cincibus, na kytaru hraje a zpívá Jakub Stránský, bicí a zpěvy Pavel Hlubuček a basová kytara Jakub Turek. Kapela vydala debutové album s názvem „Natěrač“ a nyní připravuje vydání dalšího studiového alba.

