„Řekne-li o sobě někdo, že je bohem, bývá většinou urychleně odvezen do blázince. Mezi diktátory je však zcela běžné prohlašovat se za boha nebo se stavět na jeho úroveň.“

Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi? S velkou mocí se pojí neomezený vliv, nadvláda, obdiv a často i bohatství. Kniha novináře Mikala Hema „Jak se stát diktátorem“ skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem. A mohla by tak sloužit jako vtipný návod, jak se stát diktátorem založený na nestoudných, skandálních a přehnaných výstřelcích historických i současných diktátorů. Naučí čtenáře všechna tajemství tohoto řemesla – jak se dostat na vrchol, jak se na něm udržet, a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít. V této příručce najdeme inspiraci od těch nejúspěšnějších vůdců, včetně Kim Čong-ila, Roberta Mugabeho, Muammara Kaddáfího, Nicolae Ceaușesca, Francoise „Taťky doktora“ Duvaliera, jeho syna zvaného „Baby doc“, bizardní, ale kruté figury typu „středoafrického císaře“ Bokasy I. či „řezníka z Kampaly“ Idiho Amina nabízí deset lekcí na téma, jak se stát a chovat se jako diktátor – a to od zmanipulování voleb přes vytváření kultu osobnosti až po tipy v oblasti diktátorské módy. Řeč přijde i na to, jak zbohatnout a za co utrácet, jak vypadá ta správná promiskuita, jak dát průchod svému literárnímu géniu a jak se vyhnout svržení, vyhnání do exilu či jinému neblahému konci. Kniha je okořeněna děsivými i komickými historkami ze života těch nejexcentričtějších vládců moderního světa. A proto se i stala živnou půdou pro interpretaci projektu LiStOVáNí.

A ta proběhne i v mělnickém Masarykově kulturním domě v úterý 3. března od 18 hodin v provedení Alana Novotného (alt. Jiří Ressler) a Patrika Bořeckého.

mar