Vzpomínáme na listopadové dny 1939 a 1989

V sobotu si připomeneme Den boje za svobodu a demokracii a Světový den studentstva. Právě onen studentský svátek se slaví od roku 1941, kdy byl takto vyhlášen v Londýně na zasedání Mezinárodní rady studentstva. Bylo to na paměť českých studentů popravených nacisty či odvlečených do koncentračních táborů. A právě při připomínce kulatého výročí těchto událostí došlo k manifestaci studentů, která byla brutálně potlačena na Národní třídě v Praze a odstartovala tak pád totalitního režimu. Tyto události se budou připomínat v našich městech i obcích rozličným způsobem. Proto nabízíme pár příkladů z našeho regionu kde se nabízí skutečně pestrý výběr programů.

NERATOVICE

Koncert ke státnímu svátku

A to dánské jazzové kapely Alex Jonsson Trio, jenž vystoupí v salonku restaurace Oskar. Tato akce se koná s podporou Dánského velvyslanectví a nadace Danish Art Foundation v sobotu 17. listopadu od 19.30 hodin. Místenku do sálu na bezplatný koncert si mohou vyzvednout v recepci neratovického Společenského domu. Je určitě další z možností jak oslavit významný den naší vlasti.

ODOLENA VODA

Sametový běh

U příležitosti státního svátku 17. listopadu odstartuje v 10 hodin na Horním náměstí v Odoleně Vodě již 4. ročník Sametového běhu. Jedná se o první závod v tomto městě, který bude měřen pomocí čipů. Každý účastník závodu si tak bude moci své výsledky porovnat například se svými přáteli. Pro běžce jsou připraveny dvě tratě, jedna v délce 5 km a druhá 10 km. Pro rodiče a děti je připravena kratší, nesoutěžní trať v délce 3 km, kterou můžete zdolat jak během anebo jen tak hezkou procházkou. Určitou zvláštností je ta skutečnost, že ceny se budou losovat jako tombola, takže není důležité zvítězit, ale doběhnout.

ROUDNICE NAD LABEM

Oslavy nabídnou pestrý program

Roudnické oslavy Dne boje za svobodu a demokracii budou zahájeny již v pátek 16. listopadu v 10 hodin vzpomínkovým setkáním na Husově náměstí, kde dojde k slavnostnímu odhalení pamětní desky, připomínající 17. listopad 1989. Součástí programu bude i připnutí slavnostní stuhy k novému praporu T. J. Sokol Roudnice nad Labem, připomínající letošní 150. výročí založení organizace. A v sobotu 17. listopadu spolek Trhni pořádá již tradiční Svatomartinské trhy, které nabídnou pestrý sortiment zboží i ochutnávku mladých vín a chybět nebude kulturní program. Současně proběhne zahájení prvního ročníku jedinečné vinařské akce „Otevřené vinné sklepy na Podřipsku“, která zájemce zavede k vinařům v okolí Řípu.

ROZTOKY U PRAHY

Připomínka podzimních dní let 1939 a 1989

Na zdejším Tyršově náměstí se uskuteční slavnostní shromáždění kdy si občané připomenou události, které se udály v listopadových dnech roku 1939 a 1989. Uctí památku studentů popravených nacisty či odvlečených do koncentračních táborů a uzavření českých vysokých škol. A připomenou události z listopadu 1989, které vedly k pádu totalitního režimu. Nejprve v 16 hodin vystoupí skupina La Vrz, následovat budou slavnostní promluvy a vše vyvrcholí koncertem kapely Bluesberry.

NEBUŽELY

Netradiční posvícenská zábava

A to ve znamení pořádného bigbítu. V sobotu 17. listopadu totiž v prostorách zdejší sokolovny vystoupí kapela KIKS z Kačic. Tato hudební formace vznikla v roce 1993 a tak letos slaví čtvrt století své existence. Hraje klasický český bigbít a před pěti lety u příležitosti svých dvacátých narozenin vydala zatím jediné album pod příznačným názvem „Cesta do pekel“. Takže to bude od 20 hodin určitě pořádná „jízda“.

ZLONČICE

Lampióny odpluji po Vltavě

V sobotu 17. listopadu v 19 30 se vydá z místního hřiště průvod s rozsvícenými lampióny, jenž povede trasou ze Zlončic přes Nové Zlončice do Chvatěrub. Zde před Obecním úřadem bude čekat na všechny občerstvení. Posléze se všichni přesunou k náplavce u Vltavy, kde pro ně budou připraveny zvláštní vodní lampiony, které pak budou pouštěny po hladině coby jakýsi symbol světla naší budoucnosti.

ÚNĚTICE

Slavnostní narážení vánočního speciálu

Jak se již stalo tradicí, tak vždy 17. listopadu se zde uskuteční akce, která se váže k tomuto prostředí. V pivovarské stodole se uskuteční celá řada kulturních akcí. Vše začne, jak jinak, nežli slavnostním naražením Únětického speciálu ve 14. hodin. Následovat bude pohádkové představení pro nejmladší návštěvníky aby si i oni užili slavnostní chvíle. Avšak bude to pohádka aktuální, neboť se malí diváci dozví o „Tajemství pivovaru“. Na dospělé rovněž čekají různé soutěže a samozřejmě pivní kvíz. Vše potom opět vyvrcholí folk-rockovou veselicí ve stodole.