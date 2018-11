Představujeme: Bistro EVA v Mlazicích

Malé bistro v Mlazicích jsem objevila před časem. Okamžitě mě nadchlo. Vypadá jako holčičí sen. Sladkostem těžko odolávám a tak stačilo otevřít dveře a vstoupit.

Paní Eva Vetešníková, která je majitelkou bistra, byla tak laskavá, vyhověla mé žádosti, a našla si chvilku volna na kratičký rozhovor.

Kde se vzala myšlenka uvést v život bistro zrovna v Mlazicích?

S myšlenkou otevřít si svůj vlastní podnik, kde budu moct tvořit pro lidi něco dobrého, jsem si pohrávala už několik let. V minulém roce se však můj sen začal postupně stávat skutečností. Rozhodla jsem se a ostatní už mi přicházelo do cesty samo. V Mlazicích již několik let žiju se svou rodinou a mám tuto část Mělníka moc ráda, to byl hlavní důvod. Také mě mrzelo, že zde není žádné místo, které mohu zvolit jako cíl procházky nebo kam zajít s kamarádkou na kafe a neřešit přitom dopravu a dilema mezi místem s dobrou kávou a místem s dobrým jídlem.

Podnikání v gastronomii je obecně velmi složité. Můžete stručně říct, co všechno obnáší?

Myslím, že podnikání v jakémkoliv oboru je v této zemi velmi složité, proto je na začátku opravdu důležité vědět, že to chcete, máte podporu svých nejbližších a jste ochotna přeskakovat překážky a přinášet oběti. Zkrátka se nesmíte nechat odradit a pohltit různými strachy, co vás na cestě k realizaci snu přepadávají. Ale abych se alespoň trochu dotkla té praktické stránky, je nutné vše dobře naplánovat a před samotnou realizací konzultovat proces s patřičnými úřady. A pak už jen trpělivost a pokoru.

Jaké produkty a dobroty Vaše bistro nabízí?

Vzhledem k tomu, že jde o cukrářské bistro, můj hlavní směr je jasný, proto nás většina zákazníků označuje spíš jako cukrárnu. Nabízíme klasické zákusky, dorty, koláče, cukroví ale i alternativní věci zejména s ohledem na různá zdravotní omezení našich zákaznic a zákazníků. Vyrábíme dorty a zákusky na zakázku. Ale nabízíme také výbornou kávu z pražské pražírny Čerstvě pražená káva, úžasné ručně sbírané čaje od zn. Manu a skvělou italskou zmrzlinu od Creme de la Creme. Pokud byste ale nebyla zrovna na sladké, najdete u nás třeba chlebíček s domácí pomazánkou, salát nebo nyní v chladnějších měsících i polévku s opečeným toastem. K tomu všemu vám rády nabídneme i úsměv a možnost si popovídatJ Osobně pak v prostorách bistra nabízím odborné poradenství a možnost prezentace produktů firmy Just.

Na co kladete důraz při výrobě zákusků?

Na kvalitní suroviny, osvědčené technologické postupy, čistotu a radost z práce, která je pak v podobě pozitivní energie obsažena v každém dortu.

A co trendy? Veganství, bez lepku, bez cukru, bez laktózy či raw? Jaký je Váš názor?

Ať už jde o trendy či zdravotní omezení, přistupuji k těmto věcem s respektem a zájmem. V dnešní době se mnoho lidí potýká například s alergiemi na určité potraviny nebo jsou nuceni změnit způsob stravování na základě zjištěného onemocnění, zároveň ale přibývá i těch, kteří jen přemýšlí nad tím, co jí a odkud věci jsou a co obsahují. Ať už je příčina jakákoli, není tak úplně jednoduché se v dnešní uspěchané době plné „zaručených“ informací ve všem rychle zorientovat a nastavit ve prospěch vlastního zdraví. Sama jsem si prošla různými obdobími, kdy jsem nemohla nebo nechtěla jíst některá jídla, což mě samozřejmě ovlivňuje i při samotné výrobě či skladbě nabízených produktů. Připravuji své výrobky na základě starých osvědčených receptur bez zbytečných chemických přísad, jen proto, aby se víc leskly nebo déle vydržely. Snažím se dobré chuti u zákusku dosáhnout vhodnou kombinací kvalitních surovin a ne větším množstvím cukru. Nabízím všem to, co si ráda dám já sama nebo tím dělám radost svým nejbližším.

Kde čerpáte inspiraci?

Základ samozřejmě v rodině a našich domácích receptech, které jsem se už odmalička učila od své babičky a mamky. Velkou inspirací a osobností cukrařiny je pro mě profi cukrářka Lucie Průšová. Dlouhodobě také obdivuji nadšení, se kterým peče bloggerka Míša Landová. Pokud ale chci něco vyladit a dát tomu nový náboj, pak je pro mě nepostradatelná moje nejlepší kamarádka. Ráda se také nechávám inspirovat při návštěvě jiných měst, kde ochutnám něco zajímavého. Naposledy mě takto okouzlili v bistru v Mikulově svou úžasnou atmosférou a skvělým jídlem.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám i bistru jen samé šťastné dny!

red

E+V+A bistro de luxe

Mělník, Českolipská 1335

Telefon: 775051999

e-mail: info@evabistro.cz

web: evabistro.cz

facebook: cukrarskebistro

Otevírací doba:

Středa 8:00-18:00

Čtvrtek 8:00-18:00

Pátek 8:00-18:00

Sobota 13:00-18:00

Neděle 13:00-18:00