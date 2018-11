Nové koupelnové studio HECKL v Mělníku

Před několika dny jsem byl pozván k účasti na slavnostním otevření nového koupelnového studia HECKL v Mělníku. Bál jsem se, že se tu otevírá jedna z řady dalších prodejen ve stylu univerzálních železářství, kterých je po republice nepřeberné množství. Nicméně nakonec zvítězila zvědavost, hnaná tak trochu kritickou situací koupelny u nás doma, která si už léta říká o rekonstrukci. Řekl jsem si tedy, že se zastavím a třeba narazím na trochu něco jiného, než bych našel u konkurence ve stejné ulici. Hledal jsem tak říkajíc inspiraci, co by naší koupelně pomohlo směrem k bydlení hodnému současnému století a minulost nechalo tiše odejít.

To, co jsem ale uviděl za dveřmi nového koupelnového studia, mne hned u vchodu překvapilo. Ačkoliv jsem čekal regály s hromadou umyvadel, klozetů, trubek, sifonů různých tvarů, a řady koupelnových baterií známých i neznámých výrobců, realita byla úplně jiná. Čekaly mne prostory se vzorovým řešením koupelen, kde vše – od možností obkladů a dlažeb, umyvadel, sprchových koutů či baterií přes koupelnový nábytek, až po detaily s háčky na ručníky – bylo velice vkusně zpracováno a vysloveně zvalo k tomu dát si ihned sprchu nebo se „naložit“ do vany.

Mého překvapení a nečekaného zájmu si hned všimli vstřícní zaměstnanci studia, a i přes velký shon, který byl zapříčiněn tím, že právě probíhalo slavnostní otevření, dlouze se mnou procházeli možnosti i potřeby naší koupelny. Hned už jsem si představoval naší novou koupelnu v naprosto reálných barvách a tvarech, ale samozřejmě jsem měl jako každý normální Čech naprostou hrůzu z toho, kolik to bude stát. Počítal jsem s tím, že při rekonstrukci koupelny budu muset pustit nějakou tu korunu, ale naštěstí pánové ze studia můj strach rozeznali a ihned uklidnili, že k návrhu patří i to, že se vejdou do našeho rozpočtu a výsledek bude i tak stát určitě za to.

I když jsem se zastavil jen na skok a spíše ze zvědavosti, odcházel jsem po dvou hodinách, dvou kávách a dortu, nasycen cennými radami zaměstnanců studia a obchodních zástupců výrobců. S vedoucím studia Pavlem Tesárkem jsme si podali ruku a teď už se těším na vizualizace naší nové koupelny. A co teprve až je ukážu své ženě?! Zcela jistě nás čeká velice příjemný večer s příslibem nové koupelny a také nových zážitků. Koneckonců, co bychom pro rodinnou pohodu neudělali, že?

Koupelnové studio HECKL

Nádražní 3731, areál stavebnin STAVSEM, 276 01 MĚLNÍK

Telefon: +420 603 108 207

Otevírací doba: PO-PÁ 9.00 – 17.00, SO 8.00 – 12.00