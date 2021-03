Léta s paletou

Pod tímto názvem probíhá výstava krajináře a portrétisty Jaroslava Mokrého z blízké Lysé nad Labem, jenž byla zahájena 8. března v Regionálním muzeu Mělník. Avšak vzhledem k vládním opatřením bohužel nelze jí prozatím osobně shlédnout. A tak její část možno shlédnout online…Autor zde zveřejní postupně další svá díla, včetně vzpomínek na jejich tvorbu… Jaroslav Mokrý mimo jiné zhotovoval kopie obrazů Petra Brandla v Národní galerii, a pro kostel sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem vytvořil kopie Křížové cesty.

O své práci hovoří. „Moje touha malovat se objevila již v mých školních letech, ale doopravdy jsem začal malovat v šestnácti letech. V době kdy jsem byl v Písku na vojně, dověděl jsem se, že tam žije akademický malíř F. R. Dragoun a že je to žák Maxe Švabinského. Vzal jsem několik svých kreseb a když jsem vypátral, kde bydlí, troufnul jsem si u něj zazvonit. Od té doby jsem se stal jeho žákem. Bylo to v r. 1975. Našel jsem v něm spřízněnou duši. V letech 1978 – 1983 jsem večerně studoval Střední odbornou školu výtvarnou, tedy Hollarku. Bez studijního volna. Vyučil jsem se v Nymburce elektromechanikem a v této profesi jsem pracoval až do r. 1992. Odešel jsem z ČKD, udělal si malířské léto, ale zakrátko jsem si musel hledat jiné zaměstnání. Také jsem požádal v pražské Národní galerii o možnost udělat si několik kopií barokních obrazů Petra Brandla. Velice moc mi to pomohlo při práci na mých vlastních portrétech. Pracovně jsem zakotvil u ČD. Považuji to za velmi důležité. Režijní výhody mi umožnily jezdit za krásami přírody nejen po Čechách, Slovensku, ale posledních dvacet let, jsem mohl malovat přímořskou krajinu, hlavně v Itálii. Maluji v plenéru. Snad ještě jedna věc. Půl života jsem se v duchu zlobil na mého tátu, že mě nechal vyučit, namísto nějaké výtvarné školy. Druhou půlku života jsem rád. Mohu malovat co chci a jak chci. Tedy realisticky. V tom nalézám radost o kterou se s vámi mohu podělit.“

Takže věřme, že bude příležitost se osobně seznámit s jeho tvorbou a nalézt onu sdílenou radost tohoto jistě pozoruhodného výtvarníka. Výstava jeho prací zde totiž je plánovaná do 30. dubna letošního roku.

mar