Nemocnice Neratovice vyhlašuje stav hromadného postižení osob

V souvislosti s narůstajícími počty pacientů s onemocněním COVID-19 vyžadujících hospitalizaci jak na standardních lůžkách, tak na lůžkách intenzívní péče je Nemocnice Neratovice (ALMEDA, a.s.) nucena přejít do režimu péče ve stavu hromadného postižení osob. Činíme kroky pro zajištění zejména neodkladné péče všem pacientům, kteří ji budou vyžadovat. O přechodu do tohoto režimu byl informován starosta města Neratovice, krajský radní pro oblast zdravotnictví, krajský koordinátor intenzívní péče a Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje.

