Vedení města dostalo pouze mandát nakládat s našimi společnými penězi

Představení lídra za hnutí ANO 2011 – Zbyněk Šnajdr

Narodil jsem se v Mělníku, chodil zde do školy a nyní tu pracuji a podnikám ve stavebnictví. Ve městě nad soutokem vychovávám tři děti, jsem zkrátka plnokrevný Mělničák. Mezi mé záliby patří především sport, kde jsem aktivním členem mnoha sportovních skupin; rád cestuji a poslední dobou se podílím na dění v našem krásném městě.

Co Vás vlastně přivedlo do politiky?

V první řadě se nepovažuji za politika, protože politikou se neživím a nemám s ní velké zkušenosti. Nepatřím k těm, co si stěžují a nadávají na dění kolem sebe, proto se raději zapojím a zkusím sám něco dělat a napravit. Vlastně prvním impulzem, proč jsem do politiky vstoupil, byla touha změnit záležitosti k lepšímu.

Budu upřímný, jako obyvatel Mělníka a místní podnikatel nejsem spokojený s prací a přístupem vedení města. Před čtyřmi lety, kdy jsem se stal zastupitelem, pro mě bylo hlavní motivací změnit nefungující věci ve městě. Nabídnul jsem své dvacetileté zkušenosti z podnikání ve stavebnictví, v řízení projektů a v oblasti financí. Bohužel – po čtyřleté zkušenosti s arogantním jednáním, neprofesionálním řízením investic, katastrofálním vedením výběrových řízení, doslova anti-péčí dobrého hospodáře vedení města moje snaha něco změnit několikanásobně zesílila. Rozhodně bych si ušetřil spoustu času, energie, financí a v neposlední řadě i duševního zdraví, kdybych byl spokojený obyvatel a místní podnikatel. To ale bohužel nejsem.

Co Vám přineslo čtyřleté působení v komunální politice?

Rozhodně mnoho zkušeností a jsem rád, že jsem je sbíral v opozici. Přestal jsem být naivní a zjistil jsem, že je zapotřebí mnoha změn. Mrzí mě, že mnou nabídnutá pomoc a konstruktivní řešení nefungujících věcí se nakonec setkalo s tvrdohlavostí, soupeřením, arogancí, závistí a velikou neprofesionalitou zainteresovaných lidí.

Co byste v případě úspěchu chtěl změnit?

Určitě bych chtěl změnit myšlení lidí ve vedení města a na úřadu, aby si uvědomili, že nakládají s penězi veřejnými. Vždy mě hodně rozčilovalo, když neodborným rozhodnutím město přišlo o finance. A také prezentace ve smyslu, že nám vedení něco kupuje, opravuje, buduje? Ne, vedení dostalo pouze mandát nakládat s našimi společnými penězi!

Chtěl bych dělat věci pořádně a lépe. Pokud něčemu nerozumím, musím to řešit s odborníky a nemůžu se učit za veřejné peníze. Jsem zvyklý nést odpovědnost za svá rozhodnutí a činy. Určitě bych musel vyřešit tíživou situaci v dopravě, která se podle mého názoru v posledních letech dostatečně neřešila. Ostudou Mělníka je, že doposud není vyřešeno náměstí Karla IV., nemáme propojenou polabskou cyklostezku, včetně jejího propojení s Kokořínskem. Dalším velikým a narůstajícím problémem je parkování v centru, na sídlištích a dokonce i u veřejných nádraží. Smutná je i situace v mělnické nemocnici a její pohotovosti, která dopadá na obyvatele města a okolních obcí. Další body bychom nabídli v rámci programu.

Je něco, co byste ihned zastavil?

Určitě neustále se zvyšující mandatorní náklady úřadu. Nereálné projekty, které mají u voličů vytvořit iluze, že vedení města je neuvěřitelně akční. Pokud ale umíte logicky přemýšlet a počítat, pak zjistíte, že není možné provést investice v hodnotě 0,5-0,75 miliardy. Doma si přece taky nenecháte vypracovávat nereálné projekty, například na wellnes, zimní kluziště, pokud na to nemáte. Nikdy bych také nepustil špatně a nedostatečně připravené projekty na opravy a investice městského majetku. Odjakživa neunáším, pokud se něco neefektivně vybuduje a mohlo to být lepší, kdyby…

Vaše mínění o městě je poměrně negativní…

Pokud by bylo pozitivní, svůj čas bych raději věnoval rodině, kamarádům nebo sportu. Ale společnost mi umožnila něco dokázat, proto mi připadá dobré společnosti i mnoho vrátit.

Veškeré moje mínění není jen špatné. Jsem rád, že například do sportu se neustále zvyšují investice, kulturní program na Mělníku je velmi bohatý a přitažlivý. Město určitě zaměstnává i řadu skvělých odborníků, kteří přispívají svým jednáním a poctivou prací k jeho zlepšení i rozvoji.

Závěrem:

Rozhodně nejdu do komunální politiky z důvodu přilepšení domácího rozpočtu, to opravdu nepotřebuji. Chci se s každým z vás osobně potkat a nestydět se podívat každému do očí.