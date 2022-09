Vstupné na Vinobraní

Až do 15. září 2022 je možné zakoupit třídenní vstupenku za zvýhodněnou cenu 300 Kč prostřednictvím online předprodeje na www.vinobranimelnik.cz. Vstupenku bude nutné před vstupem do placené zóny vyměnit za pásku (výměnu provede pořadatelská služba u vstupů po předložení vstupenky). Ve dnech konání akce bude třídenní vstupné: 400 Kč, jednodenní vstupné: 250 Kč. Zdarma mají vstup děti do výšky 140 cm, dále důchodci nad 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, a to pouze po předložení dokladu, který nárok na slevu prokáže. Doklad je nutné předložit při každém vstupu do placené zóny. Vstupenky se prodávají v pokladnách na vstupech do placené zóny, a to v pátek od 13.00 hodin, v sobotu a v neděli od 9.00 hodin. V uvedených časech se uzavírá zóna Vinobraní a pro vstup je nutné prokázat se platnou vstupenkou. K časově omezenému neodkladnému vstupu do placené zóny slouží vratná vstupenka. Záloha ve výši 250 Kč je vratná v případě, že účastník odevzdá vstupenku zpět na místo výdeje, a to do 30 minut od vstupu.

Zdroj: Město Mělník