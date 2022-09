JUDr. Petr Kowanda – Mělník v srdci

Další volby ve zvláštní době. Poprvé zažíváme pandemii a většina z nás válku v Evropě. Dozvídáme se, že jistoty, na které jsme byli zvyklí, můžeme celkem snadno ztratit.

Víra v to, že někdo zařídí, aby to tak nebylo, mi nepřipadá při pohledu na naše politiky reálná. Bída s nouzí napříč politickým spektrem. Hlupáci, lenoši a jak vidíme nejen v poslední době, i zločinci. Teď naposledy organizovaná zločinecká skupina v řadách Starostů.

Koho máme volit? Obdivuji toho, kdo má jasno. Všichni říkají, že mají na všechno recept, ale když přijde na věc, tak s hrůzou zjišťujeme, že nám zase lhali. Slibují hory s horákama, jen aby se dostali na dobře placená místa, kde nemusí nic moc dělat. K nesmyslně vysokým platům se snaží ještě přivydělávat např. zadáváním zakázek těm ,,správným lidem”.

Ceny energií letí raketově vzhůru, ale systémové řešení jsem od současné vlády neslyšel.

Elektřinu prodáváme na burzu do Německa, odkud ji pak za násobně vyšší cenu kupujeme. Plyn překupujeme z Německa, také za násobek ceny. Tak hloupí přece být nemůžeme.

S úžasem sledujeme média, kde mluví a píší o tom, že pohlaví nejsou dvě, ale několik, že někoho potrestáme tím, že budeme mrznout, že válku zastavíme dodávkami zbraní…. a další a další nesmysly.

A přitom většinou víme jak to je, jen už zase opět začínáme říkat něco jiného, než si ve skutečnosti myslíme. Na facebooku si dáváme pozor, protože, kdyby někteří z nás napsali to, co si skutečně myslí, tak je zavřou.

Začínáme zase mlčet a myslet si svoje.

Aktuálně nás čekají komunální volby, ve kterých obvykle víme koho volíme a někdy i proč. Předvolebním slibům jsme již dávno přestali věřit, a když se zamyslíme nad tím, co se v našem městě v posledních letech změnilo zásluhou jeho vedení k lepšímu, tak málokoho něco napadne.

Plastové balisety, plastové WC u hřbitova, plastové květináče na náměstí.

Přesto je práce asi čím dál tím víc, protože si musíme platit už ne dva, ale v posledním období dokonce tři místostarosty.

Někteří z nás sledují přenosy ze zastupitelstev, kde vidíme kdo nás jak zastupuje, kdo koho nemusí, kdo sleduje čí zájmy a kdo mlčí jako ryba celé roky.

Vidím všechna ta prázdná hesla a předvolební nesplnitelné sliby, a říkám si kdo z Vás to opravdu myslí vážně.

Po volbách uvidíme.

Naše přání jsou prostá:

Chceme bezpečné město, a proto Mělník v srdci obsadí volná místa u městské policie a vytvoří další, aby naši strážníci byli vidět ve městě 24 hodin denně.

Chceme pohodlné parkování jak v centru města, tak na sídlištích, a proto Mělník v srdci bude prosazovat výstavbu parkovacího domu na pozemcích města pod Úřadem práce, kde najdou parkovací místa jak návštěvníci města tak zaměstnanci radnice a dalších institucí. Parkovací dům pro obyvatele sídliště, lze pak realizovat na pozemcích města v Bezručově ulici. Další místa na sídlištích zajistí projekt zeleného parkování.

Chceme transparentní a pro občana přátelskou radnici a proto Mělník v srdci bude prosazovat zřízení poradenského místa na radnici pro pomoc občanům s jejich žádostmi a pro konzultování jejich návrhů na zlepšení činnosti úřadu.

Chceme pomáhat občanům postiženým energetickou krizí a proto Mělník v srdci zřídí centrum pomoci našim občanům, kde jim bude poskytnuta pomoc při řešení jejich problémů spojených s vysokými náklady na energie.

Chceme dostupné nájemní bydlení a proto Mělník v srdci bude usilovat o rozšíření bytového fondu ve vlastnictví města, zejména cestou participace na developerských projektech soukromých subjektů. Tyto byty pak budou za standardní nájemné pronajímány zejména mladým rodinám.

Chceme dostupnou lékařskou péči a proto Mělník v srdci prosazuje výstavbu městského lékařského domu tak, aby se nemohla opakovat současná situace, kdy obvodní lékaři s

několika tisíci pacienty, kterým byla jednostranně ukončena nájemní smlouva s Mělnickou nemocnicí, nemají kde vykonávat svou praxi.

Chceme opětovnou výsadbu vinic na místech kam historicky patří a proto Mělník v srdci jako vzorový příklad prosazuje obnovení městské vinice nad Vyhlídkou a podporuje každý podobný projekt.

Proto, abychom mohli tyto naše cíle realizovat volíme v komunálních volbách v září 2022 Mělník v srdci.

Mělník v srdci je zde pro Vás.