Hořkosladké drama o lásce, tanci a odpuštění

Pražské Divadlo Na Fidlovačce v loňském roce oslavilo hned dvě významná výročí. Je to 95 let kdy bylo založeno a dvacet let od svého znovuotevření. Od té doby nastudoval zdejší soubor celou řadu zajímavých inscenací a vznikla také „pobočná“scéna nazvaná výstižně Komorní Fidlovačka, jenž jak název napovídá, je určeno na komornější představení.

Jedním z nich je i dramatická prvotina současného anglického herce Dermota Canavana „Třetí prst jedné ruky“, kterou plně vystihuje motto: „Můžeme si vybrat svoje přátele, ale rodinu si člověk nevybírá.“ .

Dvě sestry, Niamh a Grace k sobě měly kdysi velmi blízko. Když se však setkávají nad krabicí fotografií z dětství a dospívání, dávno zasuté vzpomínky znovu ožívají. Postupně divákům rozkrývají svůj komplikovaný vztah s autoritativním otcem, citlivé období se svoji milovanou maminkou, i to, proč se jejich cesty na čas rozešly. Dětské hry se překrývají se špatnými zkušenostmi a milé vzpomínky se mísí s těmi navždy bolavými. V rychlém sledu se střídá rodinný krb početné irské rodiny, první pouliční seznámení i pozdější první ztráty a boje se sebou samým. A přestože jsou jejich vzpomínky mnohdy chvílemi bolestné, neopouští je pro ně tak typický svérázný smysl pro humor. A navíc, ať se děje cokoliv, existuje něco, co jim vždycky dává svobodu i na všechno zapomenout. A tím je tanec…

V režii Martina Vokouna se v hlavních, a také jediných, rolích se představí Iva Pazderková a Martina Randová. Jedna z recenzí o nich píše: „Obě herečky podávají nadstandardní výkon; jak se dá tušit, kus je doslova přecpán množstvím textu, který nelze jen tak odvykládat. Pazderková s Randovou tak střídají všechny věkové kategorie a rejstřík nálad svých sester v řádu minut“.

Inscenace této hry, která měla být původně uvedena v mělnickém Masarykově kulturním domě loni v listopadu se uskuteční v náhradním termínu ve čtvrtek 18. dubna od 19 hodin.

mar