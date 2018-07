Středočeské muzeum představí ilustrace Zdeňka Buriána

Kdo by neznal krásné obrazy z hlubin pravěku, jeho dinosaury, neandrtálce či lovce mamutů. Ilustrace dobrodružných románů jak slavných „májovek“, tak i knížek Jaroslava Foglara, Eduarda Štorcha, Jacka Londona či R.Kiplinga anebo knihu „Robinson Crusoe“ znají celé generace. Jeho tropické pralesy, pouště či americké prérie doposud stále udivují svou dokonalostí již tím, že autor tato místa nikdy nenavštívil. To byl výtvarník Zdeněk Burián. Jeho dílo je velmi rozsáhlé. Vytvořil asi 10 000 děl určených k reprodukci, tedy ilustrace a obálky pro knihy i časopisy, v tomto počtu je zahrnuta i drtivá většina jeho „pravěkého“ díla. Kromě toho vytvořil dnes těžko zjistitelné množství děl v rámci tzv. volné tvorby od rozměrných olejů až po malé kresbičky obdivovatelům do památníčku či ty nejjednodušší přípravné skici. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy jeho dílo připomene skutečně zajímavou výstavou. Představí zde totiž originály ilustrací svazků „Kniha džunglí“ a „Ostrov pokladů.“. Výstava byla zahájena 20. července a bude možnost jí navštívit do 16. září.

A tak se nabízí další cíl prázdninových výletů.

mar