Milovníci klasické hudby a krásných tónů varhan si mohou zpříjemnit čtvrteční podvečer 26. listopadu. V kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku se od 17 hodin uskuteční Varhanní půlhodinka, která nabídne půlhodinu hudby v jedinečném historickém prostředí mělnického chrámu.
O hudební zážitek se postará varhaník Ondřej Valenta, který usedne za zdejší varhany a svým vystoupením přispěje k příjemné atmosféře listopadového podvečera.
Akci pořádá Město Mělník ve spolupráci s Římskokatolickou farností – proboštstvím Mělník.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné.
Fotografie převzato: www.melnik.cz, www.wikipedie.org