Hledáte inspiraci, kam vyrazit během tohoto týdne na Mělnicku? Připravili jsme pro vás přehled kulturních, společenských i rodinných akcí. Čeká nás filmový festival, koncert, svatomartinské oslavy, výstavy i program pro děti.
Mělnický filmový festival
Kdy: pátek 6. listopadu a sobota 7. listopadu 2026
Kde: Masarykův kulturní dům a další místa v Mělníku
Mělník bude hostit filmový festival zaměřený na krátké filmy, studentskou a nezávislou tvorbu. Návštěvníci se mohou těšit na hrané filmy, animace i dokumenty. Některé projekce se uskuteční také na netradičních místech. Vstupné je 100 Kč na jeden den nebo 200 Kč na oba dny.
Bachtale Apsa – koncert
Kdy: pátek 6. listopadu 2026
Kde: Stará Mydlárna, náměstí Karla IV. 140, Mělník
Páteční večer bude patřit živé hudbě. Kapela Bachtale Apsa přiveze romské a balkánské rytmy, které propojuje s jazzem, swingem, tangem a flamencem. Návštěvníky čeká energický koncert plný temperamentní hudby.
Příjezd svatého Martina do Zelčína
Kdy: sobota 7. listopadu 2026
Kde: Zoopark Zelčín
Do Zooparku Zelčín dorazí svatý Martin a pro návštěvníky bude připraven podzimní program. Děti si budou moci vyrobit lampiony, následovat bude lampionový průvod a večerní vystoupení mažoretek s ohnivými hůlkami. Chybět nebude ani občerstvení.
Strašidelná stezka ve Mšeně
Kdy: sobota 7. listopadu 2026
Kde: Mšeno
Pro rodiny s dětmi je připravena strašidelná stezka. Ta nabídne možnost užít si podzimní atmosféru a trochu dobrodružství.
Oblastní výstava německých ovčáků
Kdy: sobota 7. listopadu 2026
Kde: Mělník, kynologické cvičiště
Milovníci psů mohou navštívit oblastní výstavu německých ovčáků pořádanou místní kynologickou organizací. Na neděli 8. listopadu je avizována také bonitace německých ovčáků.
Svatomartinská nabídka v hostinci Dobrý Kanec
Kdy: 6.–15. listopadu 2026
Kde: Hostinec Dobrý Kanec, Mělník
Milovníci dobrého jídla se mohou těšit na svatomartinské speciality. V nabídce mají být především husí pokrmy a další tradiční podzimní dobroty. Pokud si chcete svatomartinské menu vychutnat, doporučujeme si předem ověřit dostupnost a případně rezervovat stůl.
Česká cena za architekturu 2026 – výstava
Kdy: do 26. listopadu 2026
Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník
Výstava představuje nominované projekty České ceny za architekturu 2026. Návštěvníci se mohou seznámit se zajímavými realizacemi současné české architektury a poznat nové trendy v oboru. Vstup je zdarma.
50 let CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Kdy: do 3. ledna 2027
Kde: Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54
Výstava připomíná padesát let chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Zaměřuje se na přírodní bohatství, historii a proměny zdejší krajiny. Je vhodná pro všechny, kteří mají rádi přírodu a chtějí se dozvědět více o regionu.
Jiří Vaněček – obrazy
Kdy: do 29. listopadu 2026
Kde: Regionální muzeum Mělník
Výstava představuje tvorbu malíře, grafika a ilustrátora Jiřího Vaněčka. Připravena je u příležitosti jeho 90. narozenin a nabídne návštěvníkům pohled na jeho uměleckou tvorbu.
Naše Nové divadlo – výstava k 75. výročí
Kdy: 4. listopadu 2026 až 10. ledna 2027
Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník
Výstava připomíná 75 let existence divadelního spolku Nové divadlo. Návštěvníci se mohou seznámit s jeho historií a činností. Vstup je zdarma.
Krvavá hodina odbila – společenská hra
Kdy: neděle 8. listopadu 2026
Kde: Neratovice
Příznivci detektivních a strategických her si mohou vyzkoušet společenskou hru Krvavá hodina odbila. Hráči se zapojí do interaktivního příběhu, ve kterém bude důležitá logika, taktika i schopnost odhalit ostatní účastníky.