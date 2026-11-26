Kralupy nad Vltavou, Malý Újezd, Mšeno, NelahozevesTýká se i:
O posledním listopadovém víkendu se na Mělnicku začne naplno rozjíždět adventní atmosféra. Návštěvníky čekají koncerty, vánoční trhy i slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Na své si přijdou milovníci hudby, rodiny s dětmi i ti, kteří si chtějí užít první adventní víkend.
Pátek 27. listopadu
Koncert filmové hudby
19:00 | Masarykův kulturní dům, divadelní sál, U Sadů 323, Mělník
Milovníci filmové hudby si mohou užít koncert Symfonického orchestru Dalibora Havlíčka. Během večera zazní známé melodie z českých i zahraničních filmů. Těšit se lze na hudební motivy z filmů Pán prstenů, Indiana Jones nebo Piráti z Karibiku a také na další slavné filmové skladby.
Vstupenky jsou k dispozici prostřednictvím Mělnického kulturního centra.
Sobota 28. listopadu
Mělnické vánoční trhy
Sobota 28. listopadu | Náměstí Míru, Mělník
Historické centrum Mělníka se začne oblékat do vánoční atmosféry. Na náměstí Míru odstartují adventní vánoční trhy, které nabídnou příležitost pořídit si vánoční dekorace, drobné dárky a regionální výrobky. Chybět by nemělo ani občerstvení a tradiční adventní atmosféra.
Trhy budou pokračovat také během dalších adventních víkendů. Pokud si chcete užít začátek vánočního období, návštěva mělnického náměstí může být příjemným sobotním programem.
Vánoční prohlídky na Lobkowiczkém zámku
10:00 | Lobkowiczký zámek, Roudnice nad Labem
Vánočně laděné prohlídky nabídnou možnost navštívit historické zámecké prostory v předvánoční atmosféře. Akce je naplánována na sobotu i neděli. Je to zajímavý tip pro ty, kteří chtějí spojit adventní výlet s poznáváním historie.
Rozsvícení vánočního stromu v Minicích
16:00–20:00 | U kostela sv. Jakuba Většího, Minice (Kralupy nad Vltavou)
Také v Minicích se chystají na příchod adventu. Součástí programu bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které nabídne příležitost k setkání místních obyvatel a příjemnému předvánočnímu zastavení.
Adventní setkání, rozsvěcení stromečku a křest kalendáře
17:00 | Hostín
V Hostíně se uskuteční adventní setkání spojené s rozsvícením vánočního stromečku a křtem kalendáře. Akce je příležitostí potkat se se sousedy a společně zahájit vánoční období.
Rozsvícení vánočního stromu ve Mšeně
Sobota 28. listopadu | Náměstí Míru, Mšeno
Vánoční atmosféra zavládne také na náměstí Míru ve Mšeně, kde je naplánováno rozsvícení vánočního stromu
Techtle Mechtle revue – Christmas show: Tichá noc? Ani náhodou!
16:00 | Kulturní dům Říp a Kino Říp, Roudnice nad Labem
Kdo dává přednost zábavě a divadelnímu programu, může vyrazit na vánoční show souboru Techtle Mechtle. Představení slibuje hudební a taneční podívanou s vánoční tematikou, která pojme sváteční období s nadhledem a humorem.
Neděle 29. listopadu
Vítání adventu a rozsvícení vánočního stromu v Mělníku
10:00–18:00 | Náměstí Míru, Mělník
Jednou z hlavních událostí víkendu bude tradiční Vítání adventu na mělnickém náměstí Míru. Návštěvníci se mohou těšit na vánoční trhy, kulturní vystoupení a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Program odstartuje už dopoledne vánočními trhy. Ve 14:00 vystoupí děti z centra Smajlíček, žáci mělnických základních škol a ZUŠ Mělník. V 16:30 začne koncert Velkého dechového orchestru Mělník. Samotné rozsvícení vánočního stromu je naplánováno na 17:00, po kterém bude následovat další hudební vystoupení.
Rozsvícení vánočního stromu v Kralupech nad Vltavou
16:45 | Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou
Adventní atmosféru si budou moci užít také obyvatelé Kralup nad Vltavou. Na Palackého náměstí se uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které je součástí místního adventního programu. Dopoledne je navíc v kostele na Palackého náměstí naplánováno žehnání adventních věnců od 9:00.
Rozsvícení vánočního stromu a vánoční trh v Roudnici nad Labem
11:00 | Karlovo náměstí, Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem zve na vánoční trh spojený s rozsvícením vánočního stromečku. Návštěvníci si mohou užít první adventní neděli v centru města, projít si nabídku stánků a naladit se na blížící se Vánoce.
Rozsvěcení vánočního stromu v Nelahozevsi
15:00 | Park pod zámkem, Nelahozeves
Také Nelahozeves přivítá advent slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Akce se uskuteční v parku pod zámkem a může být příjemným tipem na nedělní odpoledne pro rodiny i ostatní návštěvníky.
Krampuslauf ve Vavřinči
17:00 | Hřiště, Vavřineč
Milovníci trochu strašidelnější atmosféry mohou vyrazit na Krampuslauf ve Vavřinči. Akce je spojena s tradicí krampusů, tedy děsivě vyhlížejících čertovských postav v propracovaných maskách a kostýmech. Zajímavý tip především pro ty, kteří mají rádi netradiční předvánoční program.
Vánoční workshop
10:00 | Obecní dům DEVÍTKA, Malý Újezd
Pro ty, kteří dávají přednost tvoření, je připraven vánoční workshop v Malém Újezdě. Akce nabídne možnost strávit čas kreativně a věnovat se přípravám na Vánoce. Podrobnosti o konkrétním programu je vhodné ověřit u pořadatele.
Fotografie převzato FB město Mělník