Nová rada města Mělníka se v pondělí 16. listopadu sešla na svém prvním jednání. Na programu měla celkem 14 bodů, v nichž z velké části navazovala na práci předchozího vedení města. Týkalo se to již dohodnutého financování sociálních služeb, městských investic nebo podpory sportu. Hlavní novinkou tak nakonec byla příprava analýzy stávající komunikace města.
Potvrzení již dohodnutých dotací a příspěvků
Dotaci od Středočeského kraje ve výši 1,31 milionu korun na dofinancování sociálních služeb poskytovaných Centrem sociálních služeb Mělník zajistilo už předchozí vedení města. Rada nyní schválila její přijetí. Prostředky jsou určeny například na provoz domovů pro seniory, pečovatelskou službu, denní stacionáře či sociální poradenství.
Podobná situace je u dvou příspěvků od Nadace ČEZ, každého ve výši 750 tisíc korun. První se týká již dokončeného hřiště v parku u Domu dětí a mládeže, druhý hřiště Mateřské školy Sportovní. Obě stavby byly dokončeny za předchozího vedení radnice a děti je již mohou využívat. Již dříve byla také zajištěna podpora z Nadace ČEZ. „V uplynulých čtyřech letech jsme opravili velkou část hřišť na Mělníku, ať už veřejných, nebo v areálech škol a školek. V mnoha případech se podařilo dohodnout dotaci nebo příspěvek nad rámec rozpočtu města. Věřím, že nová rada na to naváže,“ uvedl bývalý místostarosta Petr Kowanda.
V oblasti investic rada odsouhlasila dodatky ke smlouvám týkajícím se výstavby šaten a sociálního zázemí u sportovní haly BIOS a stavebních úprav a zateplení objektu hasičské stanice a rodinného centra na Chloumku. Stavební práce na obou projektech již probíhají a objekty by měly být brzy předány do užívání sportovcům a rodinnému centru. U haly BIOS nové šatny a sociální zázemí navazují na vybudování fotbalových hřišť a další investice uskutečněné v předchozím volebním období.
Podpora útulku a mělnického sportu
Rada navázala na předchozí práci také u dalších projektů. Souhlasila s navrženým postupem obnovy oplocení a postupné výměny 17 kotců v mělnickém útulku pro zvířata, který provozuje spolek DogPlanet.
V rámci programu Podpora sportu v roce 2026 schválila dvě dotace z prostředků již vyčleněných v rozpočtu na sport. SK Boxing Mělník získá 21 tisíc korun na účast na mistrovství České republiky a TJ EMĚ Mělník 16 tisíc korun na nákup pomůcek pro nově vzniklý badmintonový oddíl.
Některé investice se naopak opozdí
Projednání dodatku ke smlouvě na projektovou dokumentaci dostavby kanalizace v ulicích Žitná a Vozová v Neuberku bylo odloženo. Rada odložila také rozhodnutí o plánovací smlouvě související se záměrem v ulici Českolipská.
Připraví se koncepce komunikace města
Zásadní novinkou bylo zadání zpracování analýzy a návrhu nové koncepce komunikace města Mělníka. Zaměří se především na sociální sítě, měsíčník Mělnická radnice, webové stránky a komunikaci s občany a médii.
Součástí materiálu má být také návrh budoucího personálního, organizačního, technického a smluvního zajištění komunikace včetně finančních dopadů. Zpracování analýzy bude bezúplatné a koordinací byl pověřen radní Tomáš Vojta. Výsledný materiál má být předložen radě města nejpozději 21. prosince 2026.