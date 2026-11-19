Víkend od 20. do 22. listopadu 2026 nabídne na Mělnicku a v jeho okolí pestrý program. Na své si přijdou milovníci kultury, hudby, divadla, tvoření i zimních sportů. Vyrazit můžete na strašidelný Krampuslauf, adventní prohlídku zámku Veltrusy, kouzelnické představení nebo filmový festival. Přinášíme přehled zajímavých akcí, které stojí za návštěvu.
Sobota 21. listopadu: Vánoční atmosféra, tvoření i maškarní bál
Sobota bude na Mělnicku a v okolí patřit především vánočně laděným akcím.
Na zámku Veltrusy se uskuteční adventní prohlídky, které návštěvníky zavedou do prostor, kde před sto lety trávila Vánoce hraběcí rodina Chotků. Prohlídky probíhají od 10 do 15 hodin a nabídnou pohled na tehdejší vánoční tradice a zvyky.
Vánoční atmosféru nabídne také prodejní výstava v zahradnickém centru Jelínek ve Veltrusech. Návštěvníci zde najdou inspiraci pro vánoční výzdobu, dekorace i tvořivé workshopy.
Zajímavým tipem je také akce Tvoříme betlém z másla, která se uskuteční od 10 do 16 hodin v Máslovicích. Účastníci si zde budou moci vyzkoušet modelování figurek a dalších částí betléma z másla.
Na své si přijdou také děti a rodiny. V Divadle kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích se v 11 a 14 hodin odehraje představení Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek!. Vánočně laděná kouzelnická show slibuje zábavu, překvapení a spoustu kouzel. Vstupné je 249 Kč.
V Mělníku můžete od 14 hodin navštívit komentovanou prohlídku výstavy Hostina v galerii Naproti za účasti sochařky Šárky Radové. Vstup je zdarma.
Hudební zážitek nabídne od 16 hodin kostel sv. Martina ve Mšeně, kde se uskuteční varhanní koncert Martina Bureše a zpěvačky Venduly Sládečkové. Večer pak bude pokračovat cestovatelskou přednáškou o Singapuru a Malajsii v hostinci U Koruny ve Mšeně od 19:30.
Milovníci společenské zábavy mohou vyrazit do Kulturního centra Rychta v Klecanech. Od 19 hodin se zde koná Maškarní bál s tématem Divoký západ. Návštěvníky čeká živá hudba, tematické hry, tombola a soutěž o nejlepší masku. Vstupné činí 200 Kč.
Neděle 22. listopadu: Filmy, dobrodružství a pohádka pro děti
Nedělní program potěší především milovníky filmů a rodiny s dětmi.
Ve Mšeně se od 14 hodin v sokolovně uskuteční SNOW FILM FEST 2026. Festival představí filmy věnované zimním sportům, horám a dobrodružství. Diváci se mohou těšit na příběhy z horolezeckého prostředí, freeridu i vzdálených polárních oblastí. Promítání proběhne ve třech blocích a vstupné je 100 Kč.
Pro rodiny s dětmi je připravena pohádka Loupežnické koření, která se od 15 hodin odehraje v Masarykově kulturním domě v Mělníku. Příběh o zvířátkách, loupežnících a jejich dobrodružství uvede Divadelní spolek Karel Čapek Děčín. Vstupné činí 120 Kč.
Tipy na výlety a akce po celý víkend
Pokud si chcete víkend zpestřit aktivním pohybem, můžete navštívit mobilní kluziště v Neratovicích. Bruslení je možné v pátek od 14:30 do 19 hodin a v sobotu i neděli od 9 do 19 hodin. K dispozici je také půjčovna bruslí a občerstvení. Vstupné činí 80 Kč.
Za návštěvu stojí také několik výstav v Regionálním muzeu Mělník.
Výstava Česká cena za architekturu 2026 představuje zajímavé architektonické projekty a v Masarykově kulturním domě ji můžete navštívit až do 26. listopadu. Vstup je zdarma.
V Regionálním muzeu Mělník pokračuje také výstava 50 let CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, která přibližuje přírodu a historii této krásné oblasti. Navštívit ji můžete až do 17. ledna 2027.
Zajímavá je rovněž výstava Jiří Vaněček – obrazy, věnovaná devadesátým narozeninám malíře, grafika a ilustrátora. K vidění bude do 29. listopadu.
Vyberte si svůj víkendový program
Ať už dáváte přednost kultuře, hudbě, rodinným aktivitám nebo výletům, nabídka na Mělnicku a v okolí je opravdu pestrá. Víkend 20.–22. listopadu přináší příležitost užít si první vánoční atmosféru, poznat nové kulturní akce nebo vyrazit za dobrodružstvím.
Nezapomeňte si před návštěvou ověřit aktuální informace u pořadatelů, zejména dostupnost vstupenek a případné změny programu.
Fotografie převzato FB město Mělník