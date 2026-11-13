Mělník se dnes večer opět dočká tradičního svatomartinského průvodu. Přestože letos svatý Martin sníh nepřiveze, na jeho příjezd se mohou těšit malí i velcí návštěvníci. Letošní ročník bude navíc výjimečný – uskuteční se totiž již po třicáté.
Průvod vyrazí v pátek 13. listopadu v 17:30 hodin od Základní školy Jungmannovy sady. Kvůli probíhající rekonstrukci Pražské brány povede letos upravenou trasou. Účastníci projdou ulicemi U Tanku a Legionářů až na náměstí Míru, kde bude připraven doprovodný program.
Na náměstí čeká návštěvníky pestrý večerní program. Těšit se mohou na šermířské vystoupení, ohňovou show, hudební produkci i další překvapení. Atmosféru tradiční svatomartinské slavnosti tak doplní nejen světla a oheň, ale také zábava pro celé rodiny.
Součástí akce bude také charitativní prodej výrobků žáků mělnických základních škol. Jeho výtěžek poputuje organizaci DEBRA ČR, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Návštěvníci tak budou mít možnost spojit příjemný svatomartinský večer s podporou dobré věci.
Jubilejní třicátý ročník slibuje příjemné setkání plné tradic, zábavy a solidarity. Organizátoři zvou všechny obyvatele Mělníka i návštěvníky města, aby přišli svatého Martina společně přivítat a užili si jedinečnou atmosféru této oblíbené podzimní události.
Fotografie převzato: FB město Mělník