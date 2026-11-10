Středočeský kraj připravuje finanční podporu dvou významných vodohospodářských projektů, které mají přispět ke spolehlivějšímu zásobování obyvatel pitnou vodou. Investice se týkají výstavby nového vodojemu v Novém Kníně a modernizace Lobkovického vodovodního přivaděče I na Mělnicku. Na oba projekty je kraj připraven poskytnout více než 13 milionů korun.
Nový vodojem zajistí dostatečnou kapacitu pro budoucnost
V Novém Kníně vznikne nový dvoukomorový vodojem s celkovým objemem 400 m³. Jeho výstavba reaguje na nedostatečnou kapacitu současného vodárenského zařízení. Nová stavba spolu s potřebnou technickou infrastrukturou zajistí stabilnější dodávky pitné vody pro místní obyvatele.
Projekt má zároveň význam i pro další rozvoj vodovodní sítě v regionu. V návaznosti na připravovaný skupinový vodovod Příbramsko–Dobříšsko–Novoknínsko by mělo být v budoucnu možné přivádět pitnou vodu také do dalších obcí, například na Chotilsko a do oblasti Pokocábí.
Středočeský kraj plánuje na výstavbu vodojemu přispět částkou 5,1 milionu korun.
Modernizace Lobkovického přivaděče posílí zásobování tisíců domácností
Druhou významnou investicí je obnova Lobkovického vodovodního přivaděče I. Modernizace se bude týkat téměř čtyřkilometrového úseku, jehož rekonstrukce umožní zvýšit kapacitu vodovodní infrastruktury a zajistit dodávky vody pro současné i budoucí odběratele.
Zlepšení se dotkne také zásobování obcí Kojetice a Předboj. Význam přivaděče však přesahuje hranice samotného regionu, protože je součástí vodárenské soustavy, která dodává pitnou vodu až 300 tisícům obyvatel.
Do budoucna by jeho modernizace mohla usnadnit také případné propojení vodárenských sítí, například s Prahou. Na realizaci tohoto projektu je Středočeský kraj připraven vyčlenit 8,1 milionu korun.
Kraj pokračuje v podpoře vodárenské infrastruktury
Středočeský kraj dlouhodobě podporuje investice zaměřené na obnovu a rozšiřování vodovodních sítí. Mezi další připravované projekty patří posílení a propojení vodárenské infrastruktury na Rakovnicku a Lounsku se sousedním Ústeckým krajem.
Finanční podporu získal také projekt nového vodovodního přivaděče na Berounsku, který má zajistit dodávky pitné vody obyvatelům Otročiněvsi a Nového Jáchymova.
Připravované investice na Mělnicku a Příbramsku představují další krok k posílení vodárenské infrastruktury, zvýšení bezpečnosti dodávek pitné vody a vytvoření podmínek pro rozvoj okolních obcí.
Zdroj: Nové vodohospodářské projekty zajistí spolehlivější zásobování pitnou vodou na Mělnicku a Příbramsku – Press.News
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