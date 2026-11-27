Obnovení provozu Společenského domu a Městského kina Neratovice se oproti původním předpokladům o něco opozdí. Důvodem jsou rozsáhlejší opravy, údržba technického vybavení a další nezbytná opatření související s požární bezpečností budovy. Podle aktuálních informací by se měl provoz obou zařízení znovu rozběhnout v prosinci 2026.
Práce ve Společenském domě zahrnují mimo jiné výměnu záclon, závěsů a opon za nové textilie, které splňují požadavky požární bezpečnosti. Součástí příprav je také aktualizace a doplnění dokumentace požární ochrany a přepočet kapacit jednotlivých prostor. Opatření navazují mimo jiné na kontrolu Hasičského záchranného sboru.
Na dokončení potřebných prací spolupracuje provozovatel s městem Neratovice, které je vlastníkem budovy, a dalšími zúčastněnými stranami. Přesný termín obnovení provozu zatím nelze s jistotou potvrdit, protože závisí také na dokončení navazujících odborných a správních kroků.
Změny se dotknou také tanečních kurzů
Prodloužení provozní přestávky ovlivní rovněž plánovaný taneční kurz Jana Ondera a Lucie Hunčárové. Ten nemohl být zahájen v původně plánovaném zářijovém termínu, a proto se přesouvá na období od prosince 2026 do února 2027.
Předpokládaným termínem první lekce je čtvrtek 3. prosince 2026. Účastníci mají obdržet také předběžný harmonogram jednotlivých lekcí. O případných změnách budou organizátoři informovat.
Prosincový program už se připravuje
Návštěvníci se mohou těšit také na návrat kulturního programu. Prosincovou nabídku Společenského domu a Městského kina Neratovice plánuje provozovatel zveřejnit začátkem prosince, a to v tištěné podobě, na webových stránkách www.spoldum.cz a na sociálních sítích.
Provozovatel zároveň děkuje návštěvníkům i účastníkům kurzů za trpělivost a pochopení během prodloužené provozní přestávky. Cílem všech prováděných opatření je zajistit bezpečné podmínky a bezproblémový návrat k běžnému provozu.
Zdroj: https://www.spoldum.cz/