Taneční večírek a metalové dunění

To vše se uskuteční v mělnickém klubu Stará Mydlárna o tento víkend. Gramofonové desky – fenomén celých generací milovníků muziky. Z nich zněla jak vážná hudba, tak i ta aktuálně „moderní“, kterou posloucháme dodnes. Byl to vždy takový obřad. Vyjmout desku z obalu, případně jí otřít hadříkem, položit na kotouč gramofonu, přiložit jehlu a spustit. Po chvíli jí otočit a opět spustit. Gramofonové desky byly, a dosud jsou, rovněž sběratelským artiklem a v dobách nedávných i nedostupným zbožím. A to díky kapelám, které za socíku byly symbolem „úpadkové kultury“ západu. Mnozí si jistě vzpomenou na ilegální burzy kde se těžké peníze kupovali „Stouni“, Led Zepelín, Qeen a mnohé další kapely, které se pak nahrávaly na kazety a desky opět prodávaly. Povolené skladby se pouštěly na diskotékách a tanečních večírcích. No a právě jeden z nich se uskuteční poprvé i ve Staré Mydlárně tento pátek, 15. března. Zazní zde průřez od SKA 60. let přes Rockstready až po současnost.

A tak přijďte si připomenout dobu černých kotoučů a poslechnout nejenom staré pecky..

Sobota bude zde opět s živou muzikou, neboť sem zavítají dvě kapely, které to rozpálí. Kompozice pražské skupiny FDK se rozprostírají na širokém hudebním spektru a vyniká vlastní tvorbou. Nicméně takový rozbor vlastní tvorby, který můžete najít přímo stránkách kapely, trochu odvádí pozornost od faktu, že FDK jsou zatraceně tvrdou kapelou, která nešetří hutnými kytarovými riffy a maximálním emocionálním vypětím. Kapela FDK (Fuck Da Karot) vznikla v roce 2001. Jako většina skupin se v prvním stádiu své existence se kapela nevyhnula personálním změnám, ale od prvního koncertu v roce 2002 v pražském klubu 007 kapela odehrála spousty koncertů po celé naší republice. Vzhledem k mnohotvárným hudebním vlivům členů kapely byl její styl těžko přesně definovatelný, svojí tvorbou se v této době pohybovali na okrajích stylu emoHC, s občasnými metalovými prvky. Svůj styl hudby sami členové označují jako neuro metal.

Tak trochu jinej punk. To je trio z Prahy Bikini Karneval, jenž bude dalším hostem večera. Kapela vznikla na podzim roku 2013 a od té doby udělali mnoho kroků dopředu. Melodické, často melancholické linky a české texty o vnitřních pocitech, o společnosti i nadějích jsou poháněny našlapanými spodky. Nelze přesně definovat, čím vším je hudba této kapely ovlivněna jelikož žánrový záběr je opravdu veliký. Na jaře 2017 vydala své první EP se skutečně jednoduchým názvem. Prostě a pouze „I“.

