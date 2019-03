Robert Křesťan se představí v divadle

A to ve Slaném, jenž hostilo již celou řadu významných kulturních představitelů. Festival „Legendy českých písní“ tentokrát přivítá další výjimečnou muzikantskou osobnost. Zpěváka, skvělého banjistu, skladatele, ale překladatele Roberta Křesťana.

Hudbě se aktivně věnoval již na gymnáziu, kde založil skupinu Trapeři, ve které hrál na banjo. Větší popularitu si vydobyl coby člen brněnské skupiny Poutníci, kterou dokázal pozvednout na špičku českého bluegrassu osmdesátých let. Řada písní, které s nimi představil publiku, vstoupila do všeobecného povědomí a Robert Křesťan získal zaslouženě tři autorské ceny na festivalu Porta. Nejvýznamnější období jeho pěvecké dráhy však nastalo po založení skupiny Druhá tráva společně s Lubošem Malinou. Vydali řadu alb ceněných publikem i kritikou a podařilo se jim prorazit i v zemi bluegrassu zaslíbené – v USA, kam se kapela vydává na každoroční turné a v zámoří má dokonce i svého agenta. Kromě hudební kariéry se Robert Křesťan výrazně prosadil i jako překladatel americké prózy a zpřístupnil českému čtenáři díla Williama Eastlakea či Normana Mailera.

Křesťanovy jedinečné texty zabalené do propracovaných hudebních aranží, tóny, co se vryjí rovnou do duše, například jeho „Panenka“ již téměř zlidověla a nesmí chybět při posezeních u táboráků. A to zaznívá i v podání mimořádných instrumentalistů kapely Druhá tráva.

Koncert Roberta Křesťana a těchto skvělých muzikantů zazní na prknech Městského divadla v pátek 15. března v 19.30 a bude to opěk krásný hudební zážitek.

