Nalaďte se na jazz i s Jazz World Foto

Dalším počinem tohoto cyklu bude výstava nejlepších fotografií mezinárodní soutěže Jazz World Foto, která bude zahájena vernisáží ve středu 13. března v 18 hodin. Jako host vystoupí o hodinu později kapela Jazz Elements, kterou tvoří pět muzikantů, jenž mají za sebou spoustu zkušeností s jinými hudebními formacemi.

Zpěvačka a také herečka Barbora Šedivá účinkuje jako sólistka v Orchestru Karla Vlacha, působí v Divadle Semafor a zpívá v kapelách Suit Up, No headache, Party leaders a velmi ji obohatila osmiletá zkušenost v kapele Abba World revival. Televizním diváci ji znají z celé řady seriálů v nichž také zpívá. Klavírista Jan Pudlák často vystupuje s různými seskupeními, od big bandů až po jazzové trio, v pražských jazzových klubech, jako jsou Reduta, Jazz dock, Napa Undeground, U Malého glena či Blues sklep. Mezi jeho vášně patří vedle jazzu všech období také vážná hudba. Na trubku zahraje Nicholas Roy Arthofer, jenž v rodných USA hrál s různými orchestry jako například se Seattle Youth Symphony Orchestra (symfonický orchestr mladých). S ním hrál díla jako Stravinského Svěcení jara, Mahlerovu druhou symfonii nebo Straussovu Also Sprach Zarathustra. Vystupoval také s Pacific Northwest Ballet, na hudebním festivalu Marrowstone a jako sólista s Evergreen symfonie. Po přestěhování do Prahy začal Nicholas budovat kariéru trumpetisty i zde a hrál v různých skupinách. Antonín Jína hraje na bicí a zpívá. Kromě jazzu mezi jeho vášně patří také funk, soul a brass music. Spolupracoval s různými kapelami, od menších ansámblů (Anna W Quintet, Ondřej Kabrna Trio) až po big bandy (Golden Big Band Prague, Orchestr V. Hybše, Orchestr V. Brože). V současné době se věnuje svým kapelám Jazz Elements, Party Leaders a Funk Corporation. A konečně muzikant s „básnickým“ jménem Jan Neruda na basovou kytaru hraje od 16 let. Vedle svých kapel se také intenzivně věnuje výuce nových talentů na International School of Music and Fine Arts. V minulosti hrál s orchestrem Václava Hybše nebo kapelou Fanfán Tulipán. Dnes mimo Jazz Elements působí také v Party Leaders.

Na repertoáru mají skvělé jazzové i swingové taneční hity a rovněž zařadili i populární písně, které lidé znají a mají je rádi. A tak třeba zazní i skladby kapely ABBA či Beatles v její jedinečné úpravě.

