„Swingující“ blues se rozezní i v mělnickém podloubí

Páteční setkávání Blues před Dírou pomalu spěje do svého finále. Po stálých hostech jako třeba Justin Lavash, Tomáš Homuta či teď naposledy Petra Börnerová Trio se tentokrát představí „nováček“ těchto skvělých hudebních akcí. A opět to bude trojice muzikantů. The Simpson Trio je soul-bluesova kapela, o které by se ale také dalo říct, že swinguje. Je skutečně svižné blues, které skutečně dokáže parádně nabudit.

Zakladatel této hudební formace kytarista a zpěvák Ryan Simpson pochází z amerického Memphisu, kde vyrůstal a byl tak ovlivněn různými druhy hudby od blues, přes rock-a-billy, memphiský soul až po jazz. Zde měl tak velkou příležitost potkate a vystupovat s řadou výborných muzikantů z Memphisu což byla pro něho velká škola. Ta pokračovala i několikaletým studiem hudby na University of Memphis a po přestěhování se do našeho hlavního města kde vystudoval hru na jazzovou kytaru na VOŠ Jaroslava Ježka. A není třebna ani zdůrazňovat, že stal nedílnou součástí pražské hudební scény.

V současné době vystupuje převážně se svojí kapelou jako trio, které doplňuje baskytarista Adam Nohavica a bubeník Jan Prchal, avšak je schopen hrát rovněž jako duo nebo kvartet.

V úvodu zaznělo, že tato hudební formace zde bude nováčkem, avšak není to úplně pravda. Loni v červnu si tyto skvělé muzikanty bylo možno poslechnout ve zdejším klubu Stará Mydlárna.

A tento pátek 10. srpna si určité to skvělé vystoupení zde zopakují. Posléze bude následovat pauza, neboť příště se náměstí promění v letní kino díky „Čadíkům“ a celá tato setkávání završí tradičně Baťa a tentokrát jeho Malá parta…

mar