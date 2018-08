Mělník hraje Kryla („PAMATUJ!“)

Žijeme ve složité době v nebývalém blahobytu, bezpečné a svobodné zemi, ale jen pár set kilometrů od nás je vše jinak.

Svoboda a z ní plynoucí prosperita není samozřejmostí. Vývoj současné politické situace naznačuje, že lidé opět zapomínají na doby minulé a odmítají se z nedávné minulosti poučit.

V letošním roce slavíme 100 let od založení československého státu. Také ale 70 let od komunistického puče, který nás vrhl do spárů komunismu, který zde perzekuoval prosté občany, šikanoval a dokonce i vraždil elitu národa. V pozdější době, kdy se zdálo, že je zde naděje vrátit se do civilizovaného světa, malá skupina kolaborantů pozvala cizí armády, které nám svobodu vzali na dalších více než 20 let.

Ta poslední zrada na vlastních spoluobčanech je ta, kterou si nejvíce pamatujeme. Jediným odporem, který lidem v té době zůstal, byla právě tvorba malé skupiny umělců, kteří se tehdejšímu režimu nezaprodali. Karel Kryl patřil k těm nejhlasitějším kritikům. Jeho písně se staly symbolem protestů té doby a odměnou mu za toto byla nedobrovolná emigrace. Uměl věci pojmenovat a byl vizionářem i ve vývoji demokracie v pozdějších letech porevolučních.

Proto chceme využít jeho tvorby, abychom lidi přiměly k zamyšlení nad jeho vzkazem: „PAMATUJ!“.

Nechceme totiž, abychom se stejně jako tenkrát, stali rukojmí malé skupiny lidí, kteří nás všechny zatáhnou zpět, směrem na východ. Nechceme, aby jejich osobní prospěch vzkvétal na úkor svobody naší a našich dětí.

Nakonec jeden citát pro všechny, kteří se budou ptát, má-li taková akce šanci něco změnit: „Zlo vítězí ve chvíli, kdy dobří lidé nedělají nic.“

Potkáme se 21.srpna 2018 na náměstí Míru, na Mělníku.

Další informace na https://www.facebook.com/melnikpamatuj/