Kandidátem na starostu Kralup je za hnutí ANO opět Tomáš Pekárek

Lídrem kandidátní listiny hnutí ANO pro komunální volby v Kralupech nad Vltavou je po čtyřech letech opět Tomáš Pekárek, toho času neuvolněný kralupský radní. Do voleb půjde s podobným týmem, s nímž před čtyřmi lety získal 4 mandáty v 21členném zastupitelstvu.

Tomáš Pekárek si během uplynulých čtyř let získal uznání za svou otevřenou komunikaci s obyvateli města především na sociálních sítích, ale samozřejmě nejen tam. Přestože se jistě najde mnoho takových, kteří mu vyčítají kandidaturu zrovna za hnutí ANO, tak i tito často nakonec uznávají, že aktivnějšího zastupitele, alespoň co se té přímé komunikace týká, v Kralupech jednoduše nemají. A že je komunální politika rozdílná té státní, to netřeba připomínat. Mnohé stranické antipatie se v ní často stírají a spolu se stále vysokými celostátními preferencemi hnutí ANO má tak tento mladý muž velkou šanci prosadit se do nejvyššího patra kralupské radnice.

V popředí kandidátní listiny hnutí ANO s ním figurují další zajímavé osobnosti známé již z předchozí kandidatury v roce 2014. Ať už je to Mgr. Martin Luksík, ředitel jedné z kralupských základních škol a v tomto volebním období druhý radní za ANO, lékařka Jana Homolová, nynější zastupitelka za ANO nebo sportovec a podnikatel Petr Marek, kterému účast v městském zastupitelstvu minule unikla doslova o vlásek.

Tomáš Pekárek často říká, že se mu více než spojení „starosta-král“, líbí „starosta-správce“. Uvidíme, jak daleko to nakonec ve volbách dotáhne a zda jeho zodpovědný přístup k práci i k lidem ve městě zaujal během posledních let dostatečnou porci voličů.

