Znepokojivá fakta o elektromobilech

O elektromobilech dostává veřejnost často jen „politicky korektní“ zprávy. Často jsou to zprávy velmi zkreslující a zamlčující to podstatné. Patrně jen odborníci například vědí, že malé elektromobily rozhodně nepřispívají ke snížení skleníkových emisí a elektromobily s dojezdem 500 kilometrů situaci ještě zhoršují. To tvrdí prof. Ing, Jan Macek, DrSc., z ČVUT v rozhovoru pro obecně prospěšnou společnost Kverulant.org.

Pokud by elektromobily měly hrát v dopravě opravdu významnou roli, bude to vyžadovat kapacitu několika temelínských bloků. To však není zdaleka jediné fatální úskalí tohoto konceptu. K tomu, aby byla elektrická energie dopravena do nabíječek, budou třeba další stamiliardové investice. Baterii elektromobilu si doma přes noc zcela nedobijete a při rychlonabíjení účinnost nabíjení snadno klesne i pod 50 procent. A pokud budeme dál dovážet levné baterie z Číny, a nic jiného nám dost dobře nezbývá, tak koupí elektromobilu rozhodně nepřispíváme ke snížení skleníkových emisí. Více již v rozhovoru s prof. Ing Janem Mackem, DrSc., proděkanem ČVUT pro vědu a výzkum a čelním představitelem Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel ČVUT.

