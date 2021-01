Píše Vám Lubomír Zaorálek

V české společnosti občas převažuje názor, že umělci, to jsou jen celebrity, které známe z televizních obrazovek. Ale to je pouhá špička ledovce. Kultura jsou regionální herci a hudebníci pobírající dvacet tisíc hrubého. Knihovníci, kteří v době pandemie dělali vše pro to, aby lidem umožnili půjčovat si knihy a ti tak mohli přežít dlouhé dny karantén. Tito lidé nevydělávají horentní sumy, potřebují silný stát a kvalitní a bezplatné veřejné služby, a tudíž jsou to i lidé, pro které tu je a bude sociální demokracie.