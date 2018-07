Triathlon Mělník 2018

U soutoku Labe s Vltavou se bude bojovat v sobotu 21. července 2018 v Mělníku. Na tratích sprint triatlonu a závodníci i diváci se mohou těšit na parádní sportovní výkony v historickém centru města v okolí mělnického zámku, s účastí přes 300 závodníků ve všech věkových kategoriích.

Hlavní závod MČR a Českého poháru je na tratích sprint triatlonu 750 m plavání, 20 km kolo a 5 km běh.

Open závod 400 m plavání, 15 km kolo a 3 km běh na zkrácených tratích je určen převážně pro sportovce bez licence ČTA, co si chtějí zkusit svůj první triatlon (lze absolvovat závod i na horském nebo trekingovém kole). Open závodu se pravidelně účastní více než 50 závodníků, u kterých je to první seznámení s triatlonem, nebo jen jediný závod v daném roce.

Letos pořádáme i závody baby (4-5 let, 6-7 let) na tratích 20 m plavání 500 m kolo a 100 m běh ( pro plavání lze použít plavecký pás nebo rukávky!!!). Benjamínci (8-9 let 10-11 let) na tratích 100 m plavání 2 km kolo 800 m běh.

Dětské závody budou pro ml. žáky ve věku od 12-13 let na tratích 300 m plavání, 4 km kolo a 1,6 km běh a st. žáky 14-15 let na tratích 400 m plavání, 8 km kolo a 3 km běh. Všechny děti za absolvování závodu dostanou medaili.

Start závodu baby od 10:30 benjamínků, benjamínků je v 11 hodin. Žákovské závody začnou v 11:30, OPEN závod ve 12:45. Hlavní závod Českého poháru je ve 15:15. Další informace a kompletní propozice najdete na stránkách

http://www.triathlonmelnik.cz/

https://www.facebook.com/TRIATHLONMELNIK/