Mělnický košt opět zaklepe na vinné sudy místních vinařů

Bude to již podvanácté co se mělničtí vinaři sejdou v krásném historickém centru Mělníka, aby nabídli svá vína a nechali obyvatele města a širokého okolí „okoštovat“ vše, co skrývají jejich vinné sklepy.

Ten letošní Mělnický košt, setkání s místními vinaři a s mělnickým vínem, se uskuteční přesně po svátku svatého Vavřince, patrona vinařů,v sobotu 11. srpna. Jak se již stalo neodmyslitelnou tradicí odstartují celou slavnost Rytíři Mělničtí v 16 hodin u kostela sv. Petra a Pavla výstřelem z historického děla a následovat bude historická scénka kde udatní rytíři předvedou své bojové umění. A posléze se budou návštěvníci s degustační sklenkou v ruce moci zúčastnit celé řady doprovodných akcí a nebude chybět hudební program. Na náměstí Míru se od 17.30 hodin vystřídá řada muzikantů, kteří přispějí k dobré náladě.

Nejprve zazní originální moderní jazz v provedení skupiny Oto Hejnic Trio. Osobitý hudebník a skladatel, který je pro svou hráčskou univerzálnost jedním z nejvyhledávanějších českých bubeníků. Je členem řady úspěšných hudebních projektů s českou i mezinárodní účastí. V roce 2009 založil své vlastní jazzové trio, pro které skládá kompozice. Otto Hejnic Trio tvoří spolu s ním vynikající slovenský klavírista Ondrej Krajňák a virtuozní kontrabasista Josef Fečo. Od 19 hodin se představí rhytm´n´bluesová Tonya Graves s kapelou. Tonya Graves je americká zpěvačka žijící v Praze, v roce 1992 absolvovala divadelní a hudební herectví na State Univesity of New York v New Paltzu. Od února 1995 žije v našem hlavním městě kde se jako zpěvačka zvládající blues, swing, rock, pop i funk trvale zabydlela na české hudební scéně působila v celé řadě známých kapel. Jenom pro zajímavost. Jiří Menzel ji ve své adaptaci Hrabalova románu „Obsluhoval jsem anglického krále“ svěřil roli habešského císaře..

A vše završí koncert již také rocková legenda. Kapelu Mňága a Žďorb snad není ani třeba blíže představovat. Rozbalí to přesně v půl deváté večer.

Tak jako každý rok vstupenkou bude tradičně degustační sklenka s ročníkem akce. Sklenky i žetony, za které smění u vinařů jednotlivé degustační vzorky, mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji ve čtvrtek 9. srpna a v pátek 10. srpna, nebo přímo v pokladnách na náměstí Míru v den konání akce.

Co říci na závěr? Všichni příznivci dobrého vína či milovníci kvalitní muziky a dobré zábavy, neváhejte… a přijďte! Určitě to opět bude fajn.

mar