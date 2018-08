Filmové léto s bratry Čadíky v našem regionu

Kinematograf bratří Čadíků patří již neodmyslitelně k létu. Tento „potulný biograf“ během prázdnin navštěvuje města i městečka kde nabídne zajímavé snímky. A v nesledujících dnech zamíří o do našeho regionu. Nyní přijíždí do Štětí kde setrvá až do pátku, kdy vždy po setmění od 21.30 na Husově náměstí se uskuteční filmová projekce.

A na jaké snímky se diváci mohou tady těšit?

Nejprve to je česká romantická komedie se skvělým hereckým obsazením „Bezva ženská na krku“ o rozvedené ženě, jenž začíná svůj nový život na vesnici. Následovat bude další komedie ve stylu Snowboaďáků či Rafťáků. „Bajkeři“ o trojici kluků trávicích veškerý čas ve světě sociálních sítí z něhož jsou vytrženi na dvousetkilometrový cyklovýlet. A zjišťují, že venku je svět daleko zajímavější. Nejenom děti zaujme snímek „Hurvínek a kouzelné muzeum“. Tuto postavičku, která baví již celé generace čeká největší dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil taťuldu, ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek. A konečně opět rodinná komedie „Špunti na vodě“ určitě všechny pobaví rovněž skvělým hereckým obsazením jako například Hynek Čermák, Pavel Liška, Jiří Langmajer, Anna Polívková či Tatiana Vilhelmová. Není pochyb, že opět si jistě každý vybere a stráví tak pohodový letní večer.

V sobotu 11. srpna se přesune do Roudnice nad Labem, kde tentokrát na nádvoří lobkowiczkého zámku nejprve uvede „Špunty na vodě“. O den později to bude „Bezva ženská na krku“, v pondělí „Bajkeři“ a vše zakončí filmem „Šťastná“. Hlavní hrdinka Viktorie Šťastná odjíždí studovat do Prahy hereckou akademii. Záhy však zjišťuje, že se její původní ideály nesetkávají s realitou. Dostává se do party protřelých studentek, které pojímají hereckou kariéru zcela osobitým způsobem. Co všechno je Viky ochotná udělat pro úspěch?

A konečně do Mělníka přijede ve středu 15. srpna, kde na náměstí Míru nejprve potěší děti výše uvedeným snímkem o Hurvínkovi. Další den se mělničtí pobaví na „Bajkerech“. V pátek to bude „Bezva ženská na krku“ a sobotní večer patří „Špuntům na vodě“.

Určitě ve všech uvedených místech nastane skvělá nálada, neboť tyto filmové projekce k létu neodmyslitelně patří .

mar