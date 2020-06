Swingové večery obnoví The Dixieland Messengers Praha

I mělnický Masarykův kulturní dům opět zahájil svou činnost. Dne 2. června proběhla vernisáž výstavy prací absolventů výtvarného kurzu akreditovaného MŠMT vedeného PaedDr. Irenou Wenkeovou, jenž potrvá do konce srpna. Dále to jsou filmové projekce pro náročného diváka, koncert, pohádka pro děti i akční scénické čtení LiStOVáNí, které si získává stále víc příznivců.

A právě oním koncertem bude výše uvedená hudební formace, jenž vystoupí v rámci tradičních Swingových večerů. The Dixieland Messengers Praha založil koncem roku 1998 trombonista Václav Fiala s úmyslem navázat na koncepci interpretace jazzu a blues z klasického neworleánského období 20. až 40. let s původními prvky afroamerického folkloru a při dodržení obvyklé instrumentace, t.j. trubky, klarinetu, trombonu, piana, basy, banja a bicí soupravy. Je to pravděpodobně nejmladší dixielandová skupina v naší vlasti a to i přesto, že někteří z hudebníků patří k těm vůbec nejstarším dosud aktivním jazzovým muzikantům neboť na české jazzové scéně působí již od konce padesátých let! Ti se v The Dixieland Messengers Praha setkávají se dvěma generacemi mladších dixielandových muzikantů a setkání je to všestranně prospěšné. Vzniká tím sestava oplývající nejen zkušeností a jistotou, ale i energií a velkém entuziasmem a tím si všude na svých produkcích doma i v zahraničí získávají uznání a sympatie posluchačů. The Dixieland messengers Praha má stálé angažmá v předním pražském jazzovém klubu Reduta a Jazz Dock Praha. Úspěšné byly účasti na mezinárodních jazzových festivalech, např. Dixieland Festival Dresden, Dixieland Fesztival Salgotarjan atd.

Takže, tentokrát ovšem netradičně, druhou středu v měsíci 10. června od 19.30 se mohou příznivci tohoto žánru těšit na mimořádný hudební zážitek.

mar