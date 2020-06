Ve Staré Mydlárně opět zazní Jim Hendrix či Steve Ray Vaughan

I tento mělnický klub se po koronavirové přestávce pomalu rozjíždí. Po úvodním „mejdanu“ kdy se zde sešla parta muzikantů na pozvání Tomáše Homuty a po společenské akci v podobě oslavy narozenin dvou stálých hostů kde vystoupila pražská kapela Špináví Lůzři, jsou zde opět tradiční víkendové koncerty.

Repertoár severočeské kapely „Ketner Blues Band“ vychází z blues-rockových kořenů. Bluesové ostruhy muzikanti získali již v předešlých kapelách, s kterými byli předskokany dokonce i B.B.Kinga (band Lady I) nebo Waltera Trouta (Ketner gt). Lídr kapely Martin Ketner prošel legendární severočeskou bluesovou pánví s kapelou Blues No More a před tím působil například jako host české countryové legendy Fešáci. Koncerty kapely proplouvají od rockových balad „Mysterious Woman“ až po nadupaný kytarový sound v „Planet of Sins“. Hlavní předností kapely je strhující živočišný projev kytaristy a zpěváka Martina Ketnera, doplněný pulzující rytmikou basy a bicích. Autorský repertoár bývá často doplněn bluesrockovými standardy, takže je možno zažít poselství S.R.Vaughana, J.Hendrixe, G.Moora, J.Bonamassy, K.W.Shepherda a dalších.

Martin Ketner Band koncertuje na festivalech, v hudebních klubech i na soukromých akcích zaměřených na bluesovou muziku. A tak hrají po celé naší vlasti, ale také v Polsku, Německu nebo ve Švýcarsku. Repertoár kapely je tak široký, že zvládne hrát i několikahodinové bluesové maratóny.

V Mydlárně tak vystoupí po třech letech, avšak mělnickým posluchačům se kapela již představila jak na jednom z Vinobraní, tak při letním setkávání Blues před Dírou kdy kytarová sóla dovedla posluchače do varu.

A je trochu i symbolické, že původně tato kapela zde měla zahrát 13. března, ale známé okolnosti tomu zabránily, takže tento pátek 12. června opět naváže onu „přetrženou nit“ pravidelných setkávání v tomto skvělém klubu.

mar