V nemocnici Mělník byl obnoven běžný provoz, pacienti se už mohou objednávat na kontroly a vyšetření

Mělník, 8. června 2020 – V nemocnici Mělník byla během května, v souvislosti s rozvolňováním opatření kvůli pandemii Covid-19, postupně obnovena zdravotnická péče v celé nemocnici. Pacienti se nyní mohou se svými zdravotními obtížemi obracet na příslušné ambulance a odborné poradny, ať už jde o akutní potíže či pravidelné a preventivní kontroly. Lidé se nemusí bát nemocnici navštívit, pokud trpí zdravotními obtížemi nebo v případě úrazu, důležité je zdravotní problémy řešit včas. Nemocnice zavedla několik preventivních opatření, aby zajistila maximální bezpečí svých pacientů.

Jaká opatření je nutné při návštěvě nemocnice podstoupit?

Nemocnice zavedla několik jednoduchých opatření, která jí umožnují zajistit běžný chod všech oddělení. „Chtěl bych zdůraznit, že se pacienti nemusí bát nemocnici navštívit. Naopak, je důležité, aby nezanedbávali zdravotní potíže a nepřivodili si tak zbytečné komplikace,“ říká MUDr. Radek Havlas, lékařský ředitel Nemocnice Mělník, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA. A dodává: „Snažíme se, aby provoz nemocnice fungoval opět bez problémů, přesto je ale nutné dodržet jednoduchá pravidla. Pozitivní je, že ve venkovních prostorách nemocnice už není nutné nosit roušky, jen uvnitř nemocnice. Dalším nepatrným omezením je měření teploty a vyplnění jednoduchého dotazníku přímo v jednotlivých ambulancích. To ale zabere opravdu jen pár minut. Pacienti by měli také v čekárnách dodržovat odstupy dle instrukcí personálu. Rád bych ještě naše pacienty požádal, aby se na vyšetření objednávali, volné termíny máme. Pomůže to nám zdravotníkům, ale také pacientům. Nebudou se pak zbytečně hromadit v čekárnách a zároveň nemusejí dlouho čekat, než na ně přijde řada.“

Uvolňování se týká i porodnice

Díky průběžnému uvolňování opatření stanovených MZČR se začíná i do porodnic vracet obvyklý ruch. V průběhu května se v Porodnici Mělník obnovily předporodní kurzy pro maminky, ale i páry. Ty se nyní mohou hlásit například na oblíbené kurzy hypnoporodu. „Máme radost i z toho, že situace už dovoluje, aby byla umožněna tatínkům návštěva jejich žen a čerstvě narozených miminek. Tatínkové už také mohou být ubytovaní na nadstandardních a rodinných pokojích, i když stále v omezeném režimu a po dodržení stanovených opatření. Stejně tak jsou možné návštěvy po předchozí domluvě přímo na oddělení Porodnice Mělník,“ uzavírá MUDr. Radek Havlas, lékařský ředitel Nemocnice Mělník, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA.

